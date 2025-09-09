"Жена ми не ме пуска": Спряганият за национален селекционер Херо с коментар за бъдещето си

По-рано днес от Българския футболен съюз официално обявиха, че Илиан Илиев вече не е селекционер на националния отбор по футбол на България. Един от фаворитите за поста му е опитният Димитър Димитров - Херо. Родният специалист е без ангажименти в момента, след като за последно бе начело на Спартак Варна през 2023 година. Преди раздялата на Илиев и "лъвовете" да бъде официално обявена, Херо даде интервю пред "24 часа", в което коментира спекулациите около бъдещето му.

Херо с коментар за бъдещето си

"Появи ли се някаква дупка за треньор я на националния, я на Левски или някой друг, Херо е първа писта от доста време. Сега отново съм на дневен ред. Никой не е разговарял с мен, а и как да стане толкова експресно. Паднахме от Грузия и хоп, смяна на треньора. Имаме си такъв - Илиан Илиев", заяви пред 24 часа Димитър Димитров, преди раздялата на Илиев с "лъвовете" да стане официална по-рано днес.

"Пак казвам, никой до този момент не ме е търсил по темата национален отбор, още повече че си имаме старши треньор. Не искам да се спекулира по въпроса, а пък и жена ми вече не ме пуска никъде, което може да натежи при евентуална нужда от избор от моя страна", заяви Димитров в сериозно - шеговит стил.

Херо е добре познат с работата като национален селекционер, след като заемаше длъжността между 1998 до 1999 година. Под негово ръководство "лъвовете" изиграха 14 мача, включително две равенства срещу Англия в квалификациите за Евро 2000.

ОЩЕ: Треньор, който прави фурор в Първа лига, е основен фаворит да замести Илиан Илиев