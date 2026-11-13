Левски направи важна крачка към задържането на основен играч на "Герена"

Остават няколко седмици до началото на зимния трансферен прозорец в Първа лига, а водещите клубове вече мислят за селекцията. Говори се, че шампионът Левски няма да пести средства и този път. След като похарчиха близо 4 милиона евро през лятото, "сините" са готови да извадят около 3 милиона евро за нови попълнения през зимата. Основен приоритет на "Герена" ще бъде привличането на нов централен нападател, защитник и дясно крило.

Левски е все по-близо до нов договор на основен играч

Междувременно по високите етажи в Левски се работи усилено и по това да задържат някои от звездите си. В тази графа попада Евертон Бала. Бразилският полузащитник, чийто настоящ договор изтича през следващата година, е най-близо до преподписване с клуба сред футболистите в подобна ситуация, пише "Мач телеграф". Според информацията двете страни водят преговори вече месец и навлизат в заключителна фаза. Очаква се в следващите седмици да бъде обявено споразумението.

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Агентът на Бала също е в София за финализирането на последните детайли по новия договор. Очаква се тази стъпка допълнително да даде увереност и стабилност на играча, който има основна роля в състава на Хулио Веласкес. Бала пристигна в Левски през 2024 година от бразилския Мирасол. Той бързо се превърна в любимец на феновете и се утвърди като важна част в халфовата линия на "сините".

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