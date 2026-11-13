Гъст дим от електроцентрала в Косово: Властите с обяснение

Гъст дим бе забелязан в ранните часове на петък сутринта от въглищната електроцентрала в Косово "Косова А", предаде kosovapress. Малко по-късно Косовската енергийна корпорация (КЕК) обясни, че става въпрос за началото на процеса на пускане в експлоатация на блок А4 на електроцентралата. Според енергийната корпорация по време на този процес се очаква да има по-видим дим от комина на електроцентралата, като тази фаза ще продължи около 3-4 часа.

Властите успокояват хората

„Пускането е необходима технологична фаза за връщането в експлоатация на инсталации, работещи с лигнитни въглища. По време на постепенното загряване на котела и стабилизиране на горивния процес, димът от комина може временно да е по-видим“, се казва в съобщението на КЕК, съобщава KosovaPress.

Корпорацията е поискала разбиране от жителите на Обилик и околните райони, признавайки, че видимият дим може да причини дискомфорт. „КЕК разбира опасенията, които видимият дим може да причини, и моли за разбиране жителите на района и община Обилич по време на този етап“, се казва още в съобщението.

След приключване на техническите процедури се очаква блок А4 скоро да бъде свързан към електропреносната мрежа и постепенно да премине към стабилна работа. ОЩЕ: След като лятото спряха АЕЦ "Черна вода": Ето какво се случва с най-близката до България румънска централа