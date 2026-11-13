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След като бе "очернен" от Спартак: Бивш капитан остава във Варна, но при съперник на "соколите"

13 ноември 2026, 13:33 часа 647 прочитания 0 коментара
Снимка: Официална фейсбук страница на Спартак Варна
След като бе "очернен" от Спартак: Бивш капитан остава във Варна, но при съперник на "соколите"

След като от Спартак Варна обявиха, че прекратяват договора на вече бившия си капитан Ангел Грънчов, самият футболист сподели своята страна на историята. Докато от клуба твърдят, че той е напуснал заради нарушаване на вътрешния правилник, Грънчов написа, че си тръгва "обвинен, очернен и изхвърлен", но не и като предател. Той ще продължи кариерата си във Варна, но с друг отбор - Фратрия. Това съобщиха "братлетата" с публикация в социалните мрежи.

Фратрия подписа договор с Ангел Грънчов

Ето какво написаха от Фратрия: "Добре дошъл отново във Фратрия, Англе Грънчов! Някои истории заслужават своето продължение! С радост обявяваме, че ПФК Фратрия постигна договореност с опитния защитник Ангел Грънчов за подписване на предварителен договор, който ще влезе в сила от началото на януари 2027 г. 34-годишният централен защитник има богата футболна кариера и сериозен опит в българския професионален футбол.

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Грънчов вече е бил част от Фратрия

През годините е защитавал цветовете на ЦСКА, Локомотив Пловдив, Славия, Септември София, ЦСКА 1948 и Спартак Варна, както и на клубове в чужбина. Грънчов е носител на Купата и Суперкупата на България с ЦСКА и е бивш младежки национал. Но за нас тази история е още по-специална! Ангел вече е бил част от Фратрия, а сега пътищата ни отново се срещат. Този път с нови амбиции, нови цели и още по-голяма мотивация! Добре дошъл отново, Ангел! Очакваме с нетърпение новата глава от общата ни история!"

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Спартак Варна Ангел Грънчов Фратрия
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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