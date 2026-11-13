След Томас Райс: Трабзонспор посяга към още един човек от Лудогорец!

Турският Трабзонспор може да осъществи още една сделка с българския шампион Лудогорец, след като през септември привлече треньора Томас Райс. Този път в полезрението на клуба е попаднал полузащитникът Дерой Дуарте, който е добре познат на германския специалист от съвместната им работа в Разград. Според информации в турските медии Райс лично е пожелал футболиста в състава си за втората половина от сезона.

Трабзонспор набеляза Дерой Дуарте

Изданието "Гюнебакъш" съобщава, че 27-годишният национал на Кабо Верде е включен в трансферния списък на Трабзонспор за зимния прозорец. Дуарте може да играе както като централен полузащитник, така и в по-дефанзивна роля, което го прави подходящ вариант за подсилване на халфовата линия.

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Пазарната оценка на футболиста е около 2,5 милиона евро, а договорът му с разградчани е до лятото на 2028 година. На този етап обаче няма потвърждение за официална оферта от страна на турския клуб. Дуарте пристигна в Лудогорец през лятото на 2024 година и вече има над 100 участия с екипа на "орлите". Преди това е защитавал цветовете на Спарта Ротердам и Фортуна Ситард.

Предстои нова среща между Трабзонспор и Лудогорец?

Любопитното е, че представители на турския клуб ще пристигнат в България на 26 ноември, когато Трабзонспор гостува на ЦСКА в четвъртия кръг от основната фаза на Лигата на конференциите. Не е изключено визитата да бъде използвана и за разговори с ръководството на Лудогорец, макар че подобна среща засега остава само възможност.

През септември Трабзонспор вече плати на разградчани 900 хиляди евро компенсация за привличането на Томас Райс.

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