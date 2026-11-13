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Скръбна вест: Почина легендарен вратар, ставал шампион ЦСКА

13 ноември 2026, 12:51 часа 723 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Скръбна вест: Почина легендарен вратар, ставал шампион ЦСКА

На 73-годишна възраст е починал легендарният бургаски вратар Дражо Стоянов, съобщи неговия съотборник Неделчо Матушев, с който ги свързва и роднинска връзка. Стоянов е получил втори силен инсулт през нощта на 12 срещу 13 ноември. Все още няма точна дата за погребението на бившия футболист, като вероятно това ще се случи в на 15 или 16 ноември. В професионалната си кариера Дражо Стоянов игра за Черноморец Бургас, ЦСКА и Нефтохимик Бургас.

Дражо Стоянов става шампион на България с ЦСКА

Дражо Стоянов е роден на 16 май 1953 г. в Бургас и е юноша на Черноморец, а в кариерата си играе само за три клуба. През 1973 г. е привлечен в ЦСКА, като с "армейците" става шампион на България и два пъти носител на Купата на страната. Следват шест години в Черноморец от 1974 до 1980 г. и още 10 в другия бургаски отбор Нефтохимик, на когото е първи капитан след сливането на "зелените" с Локомотив Бургас. В професионалната си кариера е изиграл над 380 мача, има и пет гола - четири от дузпи и един от собствената си врата със силен шут.

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Дражо Стоянов

"Дражо Стоянов изписа своя страница от историята на Черноморец"

Рекордьор е по брой мачове за Нефтохимик с 277 срещи, след него е Станимир Димитров с 264. След края на кариерата си работи като треньор в Нефтохимик и в други бургаски отбори, дал е път на много от по-младото поколение бургаски вратари. "Акули, днес е починал Дражо Стоянов. Завинаги остава един от нас! Много добър вратар, много добър съотборник, изключителен човек и приятел. Дражо Стоянов изписа своя страница от историята на Черноморец и винаги ще го помним само с добро. Съболезнования на семейството и близките му. Бог даде покой на душата му", написаха от Черноморец на страницата си.

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ЦСКА Черноморец Бургас Нефтохимик
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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