Ясно е кой ще управлява Левски при новия собственик

Даниел Боримиров ще продължи да бъде изпълнителен директор на Левски и след смяната на собствеността в клуба. Това става ясно от документите, приложени към заявлението на "сините" в Търговския регистър, информират колегите от dsport.bg. Вече е известно и кой ще оглави новия Съвет на директорите, избран на Общото събрание на акционерите на 14 септември 2026 година. Това ще бъде бразилецът с германско гражданство Фелипе Берлинер.

Боримиров остава, Берлинер оглавява новото ръководство

По този начин Боримиров запазва една от най-важните позиции в клуба и при новия мажоритарен собственик Атанас Бостанджиев. Фелипе Берлинер, който ще заеме председателското място в Съвета на директорите, е съосновател на инвестиционната компания Gemcorp Capital. Той има богат опит във финансовия сектор, включително от работата си в Goldman Sachs и Merrill Lynch.

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Останалите членове на новия управленски орган са бившият спортен директор на Арсенал Еду Гаспар, някогашният вицепрезидент на Фламенго Клаудио Праковник и финансистът Матю Чери, който е част и от ръководството на мажоритарния акционер "София Ентърпрайсис" АД, носил преди това името "София Кепитъл".

Кога промените в Левски ще станат официални?

На Общото събрание през септември акционерите на Левски взеха решение клубът да премине към едностепенна система на управление. Така досегашните Надзорен и Управителен съвет трябва да бъдат заменени от един Съвет на директорите. Въпреки че решенията бяха взети преди близо два месеца, промените все още очакват официално вписване. Причината е забавяне в обработката на заявленията в Търговския регистър.

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