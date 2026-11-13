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Спорт по телевизията днес - 13 ноември 2026 г.

13 ноември 2026, 9:39 часа 527 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Спорт по телевизията днес - 13 ноември 2026 г.

Богата спортна програма очаква зрителите пред телевизионните екрани днес, като основният акцент пада върху футболните сблъсъци от международната сцена. Българският национален отбор се изправя срещу Исландия, а интерес предизвикват и двубоите Сърбия – Германия и Нидерландия – Гърция. Любителите на спорта ще могат да проследят още баскетболни срещи от Евролигата, тенис, голф и силов трибой по спортните телевизионни канали.

ТВ програма на спортните събития в петък

15.00 Тенис, турнир в Стокхолм МАХ Спорт 1

15.30 Силови спортове: Световен шампионат по силов екипиран трибой, Истанбул Евроспорт 

18.00 Тенис, турнир в Стокхолм МАХ Спорт 1

19.00 Молдова – Казахстан Диема спорт 3

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19.30 Баскетбол, Анадолу Ефес – Болоня МАХ Спорт 3

16.00 Младежки олимпийски игри, закриване БНТ 3

21.00 Голф: PGA тур, Шампионат на Остин, втори ден Евроспорт 2

21.15 Баскетбол, Панатинайкос – Барселона МАХ Спорт 2

21.45 България – Исландия МАХ One

21.45 Словения – Швейцария Диема спорт

21.45 Нидерландия – Гърция Диема спорт 2

21.45 Сърбия – Германия Диема спорт 3

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Национален отбор по футбол Лига на нациите
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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