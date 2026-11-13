Издирван за терора в Северно Косово: Милан Радойчич е в Русия

Според неофициална информация Милан Радойчич, който е отговорен за терора в Северно Косово, е отишъл в Русия, въпреки че съдът му е забранил да напуска Сърбия. Информацията изнесе бившият независим инспектор на Агенцията за сигурност и разузнаване (БСИ) на Сърбия Милан Звезданович, предаде босненският портал Klix.ba, позовавайки се на Nova.rs.

На въпроса дали Радойчич е напуснал Сърбия с разрешение или нелегално, той отговори, че Сръбската прогресивна партия все още е на власт.

„Не му е било нужно разрешително“, каза Звезданович.

Припомняме, че Радойчич се появи на предизборен митинг на Сръбската прогресивна партия на Александър Вучич. ОЩЕ: Вучич не подбира: Издирван от Интерпол за терора в Банска застава зад неговата листа (ВИДЕО)

Според него, напускането на Радойчич от страната е смутило „дори част от върха на сръбското разузнаване, които са имали бизнес, престъпни схеми с него“.

Преди това на Радойчич е бил конфискуван паспорт със съдебно решение, на него е било забранено да напуска Сърбия, а също така е бил задължен редовно да се явява в полицията.

Участието му в нападението в Северно Косово

Радоичич е бившият вицепрезидент на Сръбската листа, а косовските власти го обвиняват във въоръжено нападение в Банска близо до Звечан през септември 2023 г.

Милан Радоичич дори пое отговорността и официално беше обявен за международно издирване през декември 2023 г. по искане на властите в Косово, но тъй като Сърбия не признава косовските институции тя отказа да го екстрадира. ОЩЕ: Сигнал за опасност: Сочени за терористи сърби се активизират в Косово