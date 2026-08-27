Ето кога ЦСКА ще научи съперниците си в основната фаза на Лигата на конференциите

Столичният гранд ЦСКА се докосна до груповата фаза на Лига Европа, но отпадна на крачка от сбъдването на голямата мечта. "Армейците" се надяваха на чудо, след като загубиха първия мач с 0:3. Въпреки че започнаха по-активно в реванша, те така и не успяха да се възползват от възможностите си и бяха елиминирани. Въпреки разочарованието от крайния резултат, отборът на Христо Янев все пак ще участва в Европа поне до края на календарната година.

Ето кога ЦСКА ще научи съперниците си в груповата фаза на Лигата на конференциите

Достигайки плейофите на Лига Европа, след като преодоляха Дери Сити, Карабах и Макаби Тел Авив, в предните три кръга, ЦСКА си осигури участие в груповата фаза на Лигата на конференциите. "Армейците" вече знаят кога ще научат жребия си за третия по сила европейски клубен турнир. УЕФА официално потвърди датите и часовете на жребия за основните фази на Шампионска лига, Лига Европа и Лига на конференциите. Събитието ще се състои в петък, 28 август, от 14 часа българско време.

ОЩЕ: Официално: Ясно е кога Левски и ЦСКА ще играят за Суперкупата на България

Жребият за Лигата на конференциите ще бъде изтеглен непосредствено след този за Лига Европа, от който се интересува Левски. Иначе турнирът Лигата на конференциите мачовете включва шест мача в груповата фаза - три домакинства и три гостувания. Урните са шест, като жребият осигурява мачове с по един отбор от урна.

ОЩЕ: ЦСКА се опитва да разкара трансферно разочарование