Валентин Илиев разкри дали помага на Христо Янев и какво е бъдещето му в клуба

Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев говори пред медиите след отпадането от Лига Европа. "Армейците" ще продължат участието си в Европа в Лигата на конференциите, след като не успяха да преодолеят съперника си в плейофите за влизане във втория по сила клубен турнир. Те загубиха с общ резултат 0:5 от ОФИ Крит. Първата среща гръцкият тим надделя с класическа победа, а реваншът в София завърши

Илиев след отпадането от Лига Европа

По повод отпадането на "армейците" Илиев заяви: "В двата двубоя просто противникът изигра по-добър мач. Поздравяваме ги. Заслужено продължават. Ние трябва да си направим един хубав анализ и съответно да се готвим за Първа лига и Лигата на конференциите. Със сигурност треньорският щаб ще си направи най-добрия анализ и това, което има като неща за корекция, ще го направят по най-добрия начин." След това той коментира слуховете, че помага на треньора Янев с тактиките по време на мач:

"Аз съм спортен директор. Има старши треньор и треньорски щаб. Абсолютно те са хората, които отговарят за тактиката и те си правят нещата. Не искам да правят излишни интриги. Това са абсолютни спекулации, които не отговарят на истината", отсече Илиев, след което отговори въпроса дали ръководството на ЦСКА седи твърдо зад Христо Янев: "Със сигурност."

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"Със сигурност е неприятно, но не трябва да бъдем прекалено крайни. Трябва да си направим един хубав анализ, да видим нещата, които трябва да се коригират и да продължаваме да работим. Мисля, че имаме добър отбор. Смея да твърдя, че нещата ще бъдат позитивни", заяви Илиев, преди да коментира дали може да се очакват още нови футболисти до края на трансферния прозорец: "Може да очакваме нови попълнения, но няма да взимаме никого на ЦСКА на всяка цена. Особено, ако той не е отговаря на профила на нашия отбор и най-вече на изискванията на старши треньора."

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