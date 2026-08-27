Радар за икономика: Най-важните новини на 27 август 2026 г.

Редакционният екип Ви представя най-важните икономически новини от изминалия ден, 27 август 2026 г.

Скандал между търговците на злато у нас, ще сезират най-голямата рафинерия в света (ВИДЕО)

Скандал между търговци на злато у нас се разрази в социалните мрежи. Причината е продажбата на златно кюлче на световноизвестна швейцарска рафинерия, която наши дилъри обявиха, че ще сезират.

Още: Скандал между търговците на злато у нас, ще сезират най-голямата рафинерия в света (ВИДЕО)

25% ръст на жилищните кредити у нас

Кредитирането у нас бележи устойчив ръст за пореден месец. Това сочат данните на Българската народна банка. Така например жилищните кредити, отпуснати от българската банкова система, нарастват на годишна база с 25,7% до общо 19,022 млрд. евро към края на месец юли тази година. За сравнение, към края на юли 2025 година заемите за жилище у нас възлизаха на 15,133 млрд. евро или с 3,88 млрд. евро по-малко спрямо настоящия резултат.

Още: 25% ръст на жилищните кредити у нас

Данъчните влизат и в криптото: НАП ще получава информация за търговията

Парламентът прие на първо четене промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, с които се предвижда данъчните власти да получават информация за лицата, търгуващи с криптоактиви. Законопроектът, внесен от Министерския съвет, беше подкрепен от 136 депутати, четирима гласуваха против, а 10 се въздържаха.

Още: Данъчните влизат и в криптото: НАП ще получава информация за търговията

Държавата променя летищните такси: Какво предстои за аерогарите в София и по морето?

Министерският съвет е одобрил изменение и допълнение на Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България. Това става ясно от съобщение на правителствената информационна служба до медиите след днешното правителствено заседание на кабинета "Радев". Актуализира се размерът на таксовата единица за такса „прелитане“, която определя стойността на аеронавигационното обслужване в българското въздушно пространство.

Снимка: Летище София

Още: Държавата променя летищните такси: Какво предстои за аерогарите в София и по морето?

Войната на Тръмп с Иран срина индустрията на втечнения газ на Катар и тази на САЩ спечели ударно

Катар е загубил приблизително 24 милиарда долара приходи от търговия с газ, след като 6 месеца война с Иран, която беше подпалена от американския президент Доналд Тръмп и от Израел на 28 февруари, 2026 година, доведоха до почти пълно спиране на търговията с втечнен природен газ през Ормузкия проток. Катарският износ е намален с 96% спрямо положението преди войната.

Още: Войната на Тръмп с Иран срина индустрията на втечнения газ на Катар и тази на САЩ спечели ударно

Бензин и дизел - зле с производството. Депозити изтичат: Числата за Путинова Русия

Русия още не е в състояние да възстанови капацитета за рафиниране на петрол, който украински дронове изгориха и изгарят. През юли производството на петролни продукти в Русия се е увеличило с 5,6% в сравнение с предходния месец, но спадът на годишна база е 19,3% спрямо 21,7% през юни, съобщи Росстат. Спадът през юни е най-лошият от поне 21 години.

Още: Бензин и дизел - зле с производството. Депозити изтичат: Числата за Путинова Русия

Държавите, даващи на ЕС повече, отколкото вземат, скочиха срещу новия голям бюджет

Шест страни членки, които внасят повече средства в бюджета на Европейския съюз, отколкото получават, призоваха за съкращения в размер на няколкостотин милиарда евро в дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2028-2034 г., предложен от Европейската комисия, предаде Reuters. Става въпрос за Германия, Дания, Нидерландия, Австрия, Финландия и Швеция. Те заявиха в съвместно изявление, че предложеният от ЕК бюджет от близо 2 трилиона евро за периода 2028–2034 г. трябва да бъде намален „по балансиран начин“, като всички разходни пера да допринесат за съкращенията.

Още: Държавите, даващи на ЕС повече, отколкото вземат, скочиха срещу новия голям бюджет