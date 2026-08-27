NYT: Шефът на ЦРУ предал на Русия колко брутални са загубите ѝ, за да извади Путин от фалшивата реалност

По време на визитата си в Москва директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е казал в разговор с ръководителя на руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) Александър Бортников, че за 18 месеца Русия е завладяла едва около 1% от територията на Украйна, че средната продължителност на живота на руски войник на фронта е по-малко от 35 минути и че „майсторството“ на Украйна в областта на технологиите за дронове налага непосилни разходи.

Американски анализатори изразили съмнения дали Путин е напълно информиран за тежките загуби на Русия и за застоя в напредъка на бойното поле. Затова, според информацията, Джон Ратклиф е представил тази оценка на шефа на ФСБ, като е призовал Москва да се започнат сериозни преговори, гласи информация на The New York Times.

Ратклиф не е отправил никакви заплахи за последствия, ако диктаторът Владимир Путин откаже да преговаря за мир в Украйна.

Още: Шефът на ЦРУ предупредил Путин какво ще стане, ако атакува НАТО? Тръмп отговори (ВИДЕО)

Преди пътуването Ратклиф уверил украинските си колеги, че ще проучи руските позиции, а няма да прави отстъпки от тяхно име.

Снимка: Getty Images

Заобикаляне на обичайните дипломатически канали

Ако тези данни са верни, то посещението противоречи на собствената оценка на американския президент Доналд Тръмп, който каза, че визитата била „рутинна работа“ без „никакво послание“.

NYT съобщава, че това е било умишлено усилие да се заобиколят обичайните дипломатически канали, като официалните лица са се надявали, че Путин, който е бивш разузнавач, ще счете оценката на директора на ЦРУ за по-достоверна от посланията на пратениците Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Украинците възприемат тях двамата като твърде близки до Москва.

Още: Очевидна национализация: Русия тръгва на война с НАТО – защо директорът на ЦРУ отиде в Москва (ОБЗОР - ВИДЕО)