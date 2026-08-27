Статистически сайтове единодушни за това кой от Левски ги отсрами

Интересни оценки получиха играчите на Левски след реванша в плейофите на Шампионска лига срещу АЕК (Атина). Те им бяха дадени от статистическите сайтове sofascore.com и flashscore.com. Оценките са интересни, защото са доста различни една от друга, а също и от представите на феновете, гледали двубоя по телевизията. Според тях един от най-добре представилите се в гръцката столица "сини" футболисти е бил Алдаир, но двата сайта му дават ниска оценка.

Кой как игра според sofascore.com?

Според sofascore.com от Левски най-силно са играли Евертон Бала и Кристиан Димитров. Тяхната оценка е еднаква - 7,1. Средно слаби оценки получиха Майкон (6), Рейналдо (6,2), Никола Серафимов (6,4), Сержиньо (6,5), Ел Мехди Мубарик (6,7) и Армстронг Око-Флекс (6,8).

Най-ниско оценена е играта на Алдаир (5,9), Алекс Сентейес (5,8) и Светослав Вуцов (5). Любопитно е да се отбележи, че статистиката на вратаря на родния тим включва една грешка, довела до изстрел, и една грешка, довела до гол. Вуцов има и 3 спасявания срещу АЕК. Толкова са намесите и на колегата му Томас Стракоша, но той няма такива грешки.

Оценките на flashscore.com

Според flashscore.com представянето на стража на "сините" е още по-катастрофално - получава оценка 3,8. Компания при играчите със слаби оценки му правят Алдаир (5,4), Рейналдо (5,8), Майкон (5,8), Мазир Сула (5,9), Хуан Переа (5,9). Малко по-позитивни са цифрите на Алекс Сентейес (6), Серафимов (6,2) и Давид Кусо (6,2). Под 7 са оценките и на Гашпер Търдин (6,5), Око-Флекс (6,5), Сержиньо (6,6), Бала (6,7) и Мубарик (6,8). Популярният портал дава най-висока оценка на Кристиан Димитров - 7,2.

11-те на АЕК - 3 пъти по-скъпи от 11-те на Левски

За справка титулярният състав на атиняни срещу Левски струваше 57,9 милиона евро, докато този на българите беше на стойност 21,4 милиона. Това е почти 3 пъти по-малко.