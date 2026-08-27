Русия засипа Киев с дронове, Херсон го чака тежка зима заради унищожена ТЕЦ (ВИДЕО)

Военновъздушните сили на Украйна съобщиха, че около 120 от приблизително 140 руски атакуващи дрона, изстреляни между 07:00 и 19:00 часа на 27 август, са били свалени или неутрализирани. Повече от 100 от тях са били с реактивни двигатели, повечето са били насочени към Киев, а над 10 са останали във въздушното пространство на Украйна към 19:00 часа. В украинската столица стотици хора чакаха във подземния тунел на киевската жп гара, за да изчакат края на тревогата.

От полунощ сирената за въздушна тревога е прозвучала 11 пъти в Киев. Според местните медии днес сирените са звучали почти на всеки час. Руските сили са атакували украинската столица както с ракети, така и с дронове.

Киевски канали в Telegram публикуваха видеоклипове, показващи последствията от руската атака. Градът е осеян с отломки от безпилотни летателни апарати.

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Атака в Запорожие рани двама, Херсон може да е без ток и парно дълго време тази зима

Двама мъже са ранени при руска атака в Запорожие. Според местните власти дрон е ударил автомобил на кръстовище в един от кварталите на града.

Херсон пък може да остане без ток и отопление за продължителен период тази зима, заявиха местните власти. През нощта руските войски отново атакуваха ТЕЦ „Херсон“ с управляеми бомби. Съоръжението е претърпяло значителни щети. Украинската компания „Нафтогаз“ по-рано заяви, че цялото останало оборудване за производство на топлина и електроенергия в централата е напълно унищожено и изведено от строя.

Ръководителят на областната администрация Олександър Прокудин добави, че поради продължаващите атаки вече не може да се очаква ТЕЦ и другите обекти от критичната инфраструктура да функционират нормално тази зима. Той допълни, че Херсон може да остане без ток и отопление не само за часове или дни, а за продължителен период.

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„Отново призовавам жителите на Херсон, особено семействата с деца и възрастните хора: ако имате възможност, или ако имате роднини или приятели в по-безопасни региони, напуснете града!“, написа той.

Според ръководителя на регионалната администрация от 1 юли насам в Херсонска област са хвърлени около 170 управляеми бомби, а през последните два месеца са регистрирани над 1700 атаки с дронове. През изминалата седмица броят на атаките с малки FPV дронове е достигнал 6500.

Властите, съвместно с комуналните и енергийните компании, работят по алтернативни варианти за отопление и електроснабдяване на града.

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