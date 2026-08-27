Христо Янев каза какво попречи на ЦСКА да сътвори чудото в Лига Европа

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев говори след отпадането на неговия тим от Лига Европа. "Армейците" посрещнаха ОФИ Крит на Националния стадион "Васил Левски" за реванша от плейофите на втория по сила европейски турнир. Задачата им беше много трудна, тъй като загубиха първия двубой с 0:3. Надеждите за чудотворен обрат не се сбъднаха в София, като "червените" допуснаха още едно поражение с 0:2. Те ще продължат евроучастието си в Лигата на конференциите.

Христо Янев: Планът беше да играем в Европа

Родният специалист бе видимо недоволен, но все пак изкара позитивите от днешния двубой: "Имаме много да учим от мачовете в Европа и от отборите, с които играем. Днес противникът беше по-сигурен, по-агресивен от нас в много ситуации. Просто ни превъзхождаха в това, което правеха на терена." След това Янев обясни какво се е объркало за ЦСКА в опита да направи обрат: "Имахме план за мача. Търсехме определени неща, с които да изненадаме гръцкия отбор. Те се справиха с центриранията, които им предложихме от фланговете. Справиха се с директни подход, който ние искахме да приложим. Не успяхме достатъчно добре да задържим топката."

"Това е нещо, което може да ни научи на много неща за предстоящи мачове. За това как трябва да изглежда отборът на ЦСКА в Европа. Това са неща, от които ще се поучим и ще ни бъдат от полза в бъдеще", вярва Христо Янев. "Имам достатъчно футболисти. Ясно е, че хората в Европа са безкомпромисни. Трябва да се спазваме правилата, които са въведени. Трябва да се постараем да бъдем по-концентрирани в дребните ситуации, в които ни показват картони и губим единоборства. Видяхме един от малко по-агресивен и арогантен отбор, който, на база самочувствието си от първия мач, изигра срещата по начина, по който буквално ни затрудниха."

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"Безценни уроци за ЦСКА"

Относно участието в третия по сила европейски турнир Янев заяви: "Нищо не се променя. Планът за нас беше ЦСКА да играе в Европа, колкото се може повече. На този етап сме в Европа и ще гледаме от тези мачове, които изиграхме, да натрупаме най-добрия опит, който мое да вземем като треньорско ръководство, футболисти и неща, които ще ни бъдат от полза за бъдеще, когато играем срещу все по-добри отбори. Не трябва да навеждаме глава. Просто трябва да си извадим правилните поуки и да разберем, че дребните неща са много важни в Европа.

Никой не е казал, че ще побеждаваме във всеки мач, че ще минаваме без проблем през всеки един отбор. Напротив. Има по-добри отбори, има по-добри треньори. Има неща, които можем да учим по пътя. Ние затова играем тези мачове, за да израстваме. За нас това са безценни уроци. Трябва по най-бързия начин да забравим мача днес. Имаме много важен мач Черно море", завърши родният наставник.

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