Малшанс! Възможно най-тежкият съперник за България на Европейското по волейбол

Женският национален отбор на България продължава към елиминационната фаза на Европейското първенство по волейбол. Въпреки че допуснаха поражение от Чехия в последния си мач от групите, "лъвиците" вече си бяха осигурили участие в 1/8-финалите на шампионата. Това се случи, след като Сърбия победи Украйна в Група "В". Така южната ни съседка уреди на родните представителки мач срещу европейския шампион и основен фаворит за нова титла Италия. 1/8-финалът с "адзурите" ще се изиграе на 30 или 31 август в Бърно.

България ще играе с Италия на 1/8-финалите

Победата на Сърбия бе изключително важна за България, тъй като по този начин тимът на Марчело Абонданца не може да бъде застигнат от Украйна в класирането. Родният тим знаеше, че ще завърши груповата фаза на четвъртото място още преди да изиграе последния си мач от груповата фаза с домакина Чехия.

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Иначе в последния си мач в Бърно "лъвиците" допуснаха още едно поражение. Те отстъпиха с 0:3 (26:28, 19:25, 19:25) пред селекцията на Чехия. Въпреки че започнаха добре мача, те изпуснаха аванса си и възможността да спечелят първата част, а в следващите два гейма не успяха да се противопоставят на съперника. Така родните представителки записаха загуба в последния си двубой от групите. Преди това тимът на Марчело Абонданца постигна две победи и две загуби.

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