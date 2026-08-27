"Само едно ЦСКА може да се противопостави на гръцките клубове"

Собственикът на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов не пропусна да жегне ЦСКА след отпадането от Лига Европа. "Армейците" се сбогуваха с втория по сила европейски турнир, след като загубиха с общ резултат от 0:5 от ОФИ Крит. Гръцкият тим надделя с класическа разлика от три гола в първия мач, а в реванша довърши започнатото, победи с 2:0 и се класира за основната фаза на Лига Европа.

Босът на ЦСКА 1948 пак се заяде с ЦСКА

Найденов, който е много активен в профила си във фейсбук, посвети три публикации на провала на "армейците". След края на двубоя той написа: "Ясно. Само ЦСКА 1948 може да се противопостави на гръцките клубове... щом ОФИ те правят на щайга... и там, и тук..." Босът на "червените" от Бистрица визира представянето на неговия тим срещу Панатинайкос в Лигата на конференциите преди няколко седмици. След като първият мач завърши наравно 1:1 в Гърция, всичко трябваше да се реши на Националния стадион "Васил Левски" в София. Тимът от Бистрица се представи много достойно, като стигна до продължения с късен гол на Лаша Двали, преди ПАО да спечели реванша с 2:1 след вратарска грешка.

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След това Найденов, в типичния си стил, написа: "Литекс пак отиде на ранно изплащане... ах, тези палавници!" Серията му бе завършена от снимка на петел с коментар: "Най-любимото ми!"

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