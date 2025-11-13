Феновете на Левски са номер 1, а тези на ЦСКА – три пъти по-малко (КЛАСАЦИЯ)

Според сайта Transfermarkt феновете на Левски са на първо място по средна посещаемост в България. Това показват данни за средното количество фенове, които са присъствали на агитките по време на мачовете до 15-тия кръг от Първа лига. Феновете на „сините“ са на първо място, следвани от тези на Ботев Пловдив. Привържениците на ЦСКА, макар и на трето място, са близо три пъти по-малко от тези на Левски.
Левски са първи с 9 363 фенове средно на мач
Ето какво казват и точните цифри. Засега Левски води убедително със средно 9 363 фенове на мач и общо 74 900. Втори са Ботев Пловдив, които имат над двойно по-малко – 4 388 средно на мач и общо 35 100 фенове, които са посетили стадион „Христо Ботев“. От началото на сезона ЦСКА има средно по 3 550 фенове на мач и общо 21 300. Това е почти три пъти по-малко за средната стойност и малко над три пъти повече за общата. Топ пет допълват „Черно Море“ с 2 900 средно и 20 300 общо и Добруджа с 2 643 средно и 18 500 общо фенове, които са на трибуните по време на мач.
През миналия сезон Левски отново беше първи с 8 824
През миналия сезон резултатите бяха подобни. Левски беше на първо място със средно по 8 824 фенове на мач, ЦСКА беше на второ с 5 650. На трето място беше Ботев Пловдив с 4 446, четвърти беше Локомотив Пловдив със 2 905. Топ пет допълни Черно Море със средно 2 415 фенове на мач. И през миналия, и през този сезон, последен по този показател е отборът на ЦСКА 1948 със съответно 233 и 225 средно фенове на мач.
Ето и цялата класация за сезон 2025/26 до момента:
1. Левски – 9 363
2. Ботев Пловдив – 4 388
3. ЦСКА – 3 550
4. Черно Море – 2 900
5. Добруджа – 2 643
6. Локомотив Пловдив – 2 383
7. Ботев Враца – 2 321
8. Спартак Варна – 1 744
9. Лудогорец 1 043
10. Локомотив София – 974
11. Арда Кърджали – 970
12. Монтана – 866
13. Берое – 853
14. Славия – 625
15. Септември София – 374
16. ЦСКА 1948 – 225
