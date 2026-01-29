Ясни са възможните съперници на Реал Мадрид и останалите отбори в плейофите на Шампионска лига

След като стана ясно финалното класиране в Шампионска лига след приключването на основната фаза, сега погледите са вперени в предстоящите плейофи за влизане в елиминациите. Всички 16 отбора, разположени от 9-о до 24-о място, ще спорят за последните 8 места в елиминационната фаза. Най-големият колос сред тези отбори е рекордьорът по трофеи Реал Мадрид, който претърпя загуба от Бенфика и загуби позицията си в топ 8, финиширайки точно под чертата на девето място.

Реал Мадрид чака Бенфика или Бодьо/Глимт в плейофите

Любопитното е, че Реал Мадрид може да се изправи именно срещу Бенфика на Жозе Моуриньо и в плейофната фаза. Другият възможен съперник на "белия балет" е Бодьо/Глимт. Интер, който завърши на десета позиция, е със същите възможни съперници - Бенфика или Бодьо/Глимт. 11-ият и 12-ият ПСЖ и Нюкасъл, които не успяха да се победят на "Парк де Пренс", сега имат за възможни съперници Монако и Карабах.

В класирането следват Ювентус и Атлетико Мадрид, които пък ще си поделят съперници измежду Брюж и Галатасарай. Аталанта и Байер Леверкузен пък могат да се изправят срещу отборите на Борусия Дортмунд и Олимпиакос. По-долу може да видите пълното разпределение на 16-те отбора и възможните срещи в плейофната фаза:

А ето и кои 8 отбора продължават директно към елиминациите на Шампионска лига.

