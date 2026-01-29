Предупреждение към Украйна: Загубата на два града в Донбас ще доведе до колапс на целия източен фронт

Руските окупационни сили са съсредоточили военните си усилия в Източен Донбас. От години те се опитват да превземат градовете Славянск и Краматорск, които са превърнати в крепости. Те играят ключова роля в защитата на останалите 20% от източната Донецка област, която остава под украински контрол. А загубата на тези градове ще доведе до колапс на източната фронтова линия. За това пише в анализ за Sky News Майкъл Кларк.

„Ако Славянск и Краматорск паднат, останалите ще последват“, подчерта той. Според Кларк, Славянск има символично значение за Русия. В същото време Краматорск е „центърът, хъбът, главният град“. Според него и двата града са разположени на „доста високо място“. Освен това са добре укрепени, което прави много трудно за руснаците да ги превземат.

По-рано днес украинският президент Володимир Зеленски обяви, че руските окупатори се готвят за нов въздушен удар. Относно ситуацията на фронта, Сергий Яри, командир на безпилотните системи на 28-ма отделна механизирана бригада, казва, че врагът се опитва да обкръжи Константиновка в Донецка област. Той също така твърди, че врагът използва тактика на малки групи в този район.

