В новата ни история не се сещам за друг толкова обединяващ човек - обичан от "сини" и "червени"

Кметът на София Васил Терзиев уважи откриването на фотоизложба, посветена на легендарния футболист и треньор Димитър Пенев. Градоначалникът припомни значението на личността на Пената в историята на българския спорт, като изтъкна ролята му на обединител. Футболният функционер и бизнесмен Валентин Михов разкри, че до момента има две обещания във връзка със Стратега от Мировяне - за два паметника и за име.

Васил Терзиев: Димитър Пенев остана човек

"Поклон, изключително голяма благодарност, защото този велик човек го заслужава. Не само заради успехите си като футболист и като треньор, а най-вече за това, че въпреки всичките тези успехи, остана човек. Един добър човек с блага усмивка, с добра дума, за който няма кой да каже лоша дума. Това смятам, че е най-ценният пример, който той е дал на всички нас", започна Терзиев при откриването на фотоизложбата, посветена на Димитър Пенев.

В новата ни история не се сещам за нито един друг човек, който да е бил толкова обединяващ в това да бъде еднакво обичан от "сини" и "червени", от млади и стари, от различни поколения. Това се дължи именно защото беше безкрайно добър човек и се надявам да го запомним като такъв. Много съм щастлив, че всички сме тук, за да можем да надникнем в различни периоди от живота на Димитър Пенев и да си припомним колко велик човек е", допълни той.

"Досега обещанията са две или три - за два паметника и за име. Чакам да видя кога ще се осъществи. Пената, Гунди, независимо кой какъв цвят е, те са велики. Лошото е, че се сещаме, когато ги загубим. Сега не го виждам това уважение. Тази почит към големите. Може би със съвремието се изменят нещата, но всяка една снимка ми говори. Усмихвам се, въпреки че ми е мъчно като говоря за него", заяви Михов.

