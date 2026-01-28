"Ако ЦСКА не влезе в топ 3, може да си го запише като провал в книжката" (ВИДЕО)

Българският футболен гранд ЦСКА стартира кошмарно сезон 2025/26 - с поредица от слаби резултати, които оставиха тима далеч от челните места. Това доведе и до треньорска рокада - Душан Керкез се сбогува с поста, а на негово място бе назначен Христо Янев. Именно любимецът на Сектор Г успя да извади ЦСКА от кризата и да го постави на пето място в края на есенния дял - с реални шансове да вкара тима в топ 4, откъдето пък "червените" да опитат да объркат сметките на Левски и Лудогорец в плейофите.

С тази селекция ЦСКА реалистично може да се бори за топ 3 в Първа лига

През зимата ЦСКА направи и много силна селекция, като бяха привлечени шест нови попълнения, и то още преди началото на зимната подготовка. "Червените" се подсилиха на всички важни позиции, като това дава увереност на тима, че спокойно може да преследва място не само в топ 4, но и в топ 3, където са отборите на Левски, ЦСКА 1948 и Лудогорец. Класиране сред първите три отбора е реална цел, която ако не бъде изпълнена, може да се счита за провал за "червените".

"ЦСКА, с тази селекция, спокойно може да гони топ 3 и да се борят за Европа другия сезон. Това е доста реалистична цел и ако не я постигнат, могат да си го запишат като провал в книжката", заяви спортният журналист на Actualno.com Николай Илиев в последния епизод на предаването "Точно попадение". Неговият колега Стефан Йорданов пък отбеляза, че множеството трансфери на ЦСКА са нож с две остриета - и Христо Янев трябва да внимава как ще ги впише в състава.

Покрай ЦСКА се коментира и темата за необходимостта от нов защитник. Според Бойко Димитров, който следи изкъсо процесите на "Армията", ЦСКА няма нужда да привлича бранител на всяка цена, като такъв може да дойде само ако е точният човек за клуба - трансферна политика, каквато се следва в последните месеци. Освен това се отбеляза и възходът на един "отписан" играч за ЦСКА, който показа, че още е "в играта".

Повече - гледайте във видеото: