Хулио Веласкес: Трудно е! Бюджетът на Лудогорец е 6-7 пъти по-голям от нашия

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде обширно интервю пред A Bola. Специалистът обясни, че не усеща напрежение за задължително спечелване на всеки мач, защото "сините" не са триумфирали в Първа лига от над 15 години. До момента испанецът бе водил предимно отбори, които се борят за оцеляване, докато на "Герена" целите са много по-високи. Именно това го е привлякло при приемане на предложението. Веласкес не скри също, че борбата с Лудогорец е трудна заради по-големия бюджет на "орлите".

Веласкес: В Левски се боря за спечелване на мачовете, а не сам да избегна загубите

“Не усещам напрежението от това само да се иска от теб да побеждаваш, защото този клуб не е печелил шампионата от 16 сезона. Този натиск е по-скоро към Лудогорец. В професионалния футбол често съм тренирал отбори в затруднена ситуация. Целта е била да запазя мястото на отбора в лигата или да поема такъв на последно или предпоследно място. Един от факторите, които ме привлекоха в Левски, беше именно възможността да се боря повече за спечелване на мачовете, а не само, за да избегна загубите. След толкова много сезони в борба за оцеляване, е добре да можеш да се състезаваш за по-големи цели", заяви Веласкес пред A Bola.

"Заварихме отбор с трудности, далеч от първото място, който не беше завършвал дори втори от доста години и не е печелил шампионата в продължение на 16 сезона. Но това е клуб с огромна история и впечатляващи фенове. Това ти позволява да създадеш много красива синергия и да реализираш ясна идея за играта. Отборът се разви много, играе проактивно и постоянно търси вратата на противника. Упражняваме висока преса, за да възстановим притежанието на топката бързо и да атакуваме отново", допълно той.

"Честно казано, много е трудно. Бюджетът на Лудогорец вероятно е шест или седем пъти по-голям от нашия. ЦСКА сега също има голям бюджет. Трябва да сме наясно, че вече сме изиграли повече от половината сезон, но все още има дълъг път. Сега е зимният пазар. ЦСКА вече се укрепи много добре, инвестира доста. Лудогорец също го направи. Вярвам много в играчите, които имаме", категоричен е испанецът.

ОЩЕ: Най-хулените вкараха: Левски завърши контролите с очаквана победа, но неочаквани голмайстори