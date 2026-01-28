Спорт:

Гол красавец на Неделев, три хикса и черноморско дерби: Контролите на български отбори

Ботев Пловдив победи Спартак Варна с минималното 1:0 в контролна среща, играна на клубната база на "канарчетата". Единственото попадение в мача реализира Тодор Неделев в края на първото полувреме. Креативният полузащитник получи на границата на наказателното поле и майсторски насочи топката в горния десен ъгъл. Двубоят бе белязан от неприятен инцидент, след като четвърт час преди края капитанът на „соколите“ Деян Лозев бе откаран с линейка от игрището след удар в главата при единоборство с Тиндано.

Равенства на ЦСКА 1948, Ботев Враца и Славия

ЦСКА 1948 завърши 1:1 в приятелски мач с босненския Борац Баня Лука от подготвителния лагер в Белек, Турция. Борац поведе в 58-ата минута, но "червените" успяха да изравнят с попадение на своя голмайстор Мамаду Диало в 80-а минута.

Ботев Враца направи второ поредно равенство на кипърска земя - отново 1:1, срещу елитния датски Вейле. Момчетата на Тодор Симов бяха близо до успех, но допуснаха изравнителен гол в заключителните секунди. В 83-тата минута новото попълнение Касим Хаджи получи хубав пас отдясно и центрира, Радослав Цонев свали топката с глава към Мартин Петков, който също с глава я вкара в мрежата. Вейле изравни в 88-ата минута. Играч на датчаните се възползва от грешка в защитата, влезе в наказателното поле, пусна към свой съотборник, който от десетина метра реализира.

Славия завърши наравно 1:1 с намиращия се на четвърто място в молдовското първенство Милсами в последния си контролен мач по време на подготовката в Турция. В 41-вата минута Кристиян Балов направи самостоятелен пробив, преминавайки през почти цялата защита на Милсами, след което беше спънат в наказателното поле. Янис Гермуш превърна в гол отсъдената дузпа и осигури преднина в полза на "белите". След почивката в игра влязоха всички налични играчи, а молдовският отбор изравни чрез диагонален шут в 83-тата минута.

В черноморско дерби Черно море победи Черноморец Бургас с 1:0 във втората си проверка за деня. Срещата се игра на стадион „Тича“ във Варна. Единственото попадение в мача вкара Димитър Заимов в 61-вата минута.

Джем Юмеров
