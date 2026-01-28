Директор в ЦСКА разкри дали ще има промяна в името на стадион "Българска армия"

Изпълнителният директор на ЦСКА Вангел Вангелов даде интервю пред колегите от "Тема Спорт", като засегна темата с реконструкцията на стадион "Българска армия". Той разкри, че името на спортното съоръжение засега ще си остане по същия начин, защото няма нищо, свързано със спонсорство. Все още не е ясно дали "Армията" ще е готова за началото на новия сезон 2026/27 в Първа лига.

Остава си „Българска армия“

„През следващия сезон ще играем на новия стадион, а дали ще бъде още в началото, ще покаже времето. Правим всичко по силите си да бъде възможно най-скоро. Остава си „Българска армия“ като име. Засега няма нищо, свързано със спонсорство“, коментира Вангелов пред "Тема Спорт".

Преди време стана ясно, че столичният гранд ще има нов директор за стадиона. Неговото име е Пламен Тютюнков. Той ще отговаря за "Българска армия", като ще следи отблизо всички дейности, свързани със строителството и подготовката на съоръжението. Задълженията му ще бъдат насочени към менажирането на всички активности и пространства на стадиона, както и към организацията на работните процеси около него.

ЦСКА сключи договор и с една от най-утвърдените компании в световен мащаб за изграждане на бъдещия терен на съоръжението. Сътрудничеството с глобалния лидер в индустрията – ирландската SIS Pitches, е гаранция, че „армейският“ дом ще разполага с тревна настилка от последно поколение и ще покрива най-високите стандарти на международно ниво, пишат от клуба.

