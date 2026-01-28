Откриха фотоизложба за Димитър Пенев с над 80 уникални снимки

Столична община, Фондация "София - европейска столица на спорта" и Агенция "СтартФото" откриха фотоизложбата "Стратегът - живот в кадри", посветена на легендарния Димитър Пенев. Повече от 80 уникални снимки на фотографа Бончук Андонов и негови колеги припомнят величествената кариера на Пената. На церемонията в Градската градина пред Народния театър „Иван Вазов“ присъстваха столичният кмет Васил Терзиев, ректорът на НСА проф. Красимир Петков, спортният директор на ЦСКА Бойко Величков, бивши футболисти и треньори.

"Стратегът - живот в кадри"

Васил Терзиев благодари на авторите и припомни значението на личността на Димитър Пенев в историята на българския спорт, като изтъкна ролята му на обединител. "Посланието на изложбата е да ценим и съхраняваме личностите и миговете, когато сме обединени и много по-силни чрез успехите на българските спортисти, както и да завещаем това, на което искаме да се радват следващите поколения," каза кметът на София.

За ролята и заслугите на Стратега говориха още ректорът на НСА проф. Красимир Петков и спортният директор на ЦСКА Бойко Величков, а Бончук Андонов припомни интересна история от старта на фотографската му кариера, който по стечение на обстоятелствата е бил подпомогнат лично от Димитър Пенев. Доайенът на спортната фотография у нас разказа преживяванията си покрай огромните успехи и постижения на Димитър Пенев като футболист, треньор и ръководител.

На откриването присъстваха още председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров, общински съветници, бивши футболисти и треньори, деятели, журналисти. Наред със снимките на Бончук Андонов, на паната са позиционирани фотоси още на Димитър Михайлов, Янков Гъров, Петър Спасов и Костадин Андонов. Поради своята значимост и големия интерес, фотографиите ще бъдат изложени до 23 февруари в Градската градина пред Народния театър.

