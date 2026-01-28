"Левски много закъсня! Ако загуби титлата, вина ще има и ръководството"

Левски закъсня с намирането на нов нападател и ако "сините" загубят битката за титлата през втория полусезон, то вина ще носи и ръководството - заради закъснелите си действия на трансферния пазар. Това мнение изрази спортният журналист на Actualno.com Стефан Йорданов в последния епизод на предаването "Точно попадение". Според него, "сините" е трябвало да привлекат нов нападател още за подготовката на отбора в Турция, за да може да се адаптира към изискванията на Хулио Веласкес.

Закъснелите действия на Левски на трансферния пазар може да им костват титлата

На този етап се спекулира, че Левски ще привлече Хуан Переа от Локомотив Пловдив. Споменава се и името на Бертран Фурие от Септември София. След продажбата на Борислав Рупанов "сините" имат само един таран в лицето на Мустафа Сангаре, който имаше и малък мускулен проблем от последните дни и не игра в контролите с Тренчин и Вихрен Сандански. Левски привлече и Армстронг Око-Флекс, който също бе тестван на върха на атаката, но той не е типичният таран.

"Сините" имат само един чист нападател

"Левски много закъсня с намирането на нападател. Дори и да стане трансферът на Хуан Переа, той вече е изпуснал подготовката на "сините". Как ще се впише в новия отбор, не виждам. Изглежда, че най-вероятно той ще подсили Левски. Според мен Око-Флекс не е за върха на атаката на "сините", трябва им тип "Мустафа Сангаре" - по-строен, снажен нападател", заяви Стефан Йорданов в "Точно попадение".

"Интересно и каква ще бъде ролята на Ради Кирилов - очертава се да бъде резерва. Но ако Левски загуби титлата, аз бих хвърлил малко вина върху ръководството заради закъснелите действия на трансферния прозорец", добави още той. Повече по темата за селекцията на Левски - гледайте във видеото:

