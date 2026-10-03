"Голямо себераздаване, стояхме добре" и "Този път имахме ясен план": Странни мнения след 0:3 от Исландия

България претърпя много тежка загуба от Исландия с 0:3 като гост в трети мач от група С4 в Лигата на нациите. "Лъвовете" бяха тотално надиграни, като се видяха твърде много елементарни грешки. След мача обаче се чуха странни мнения от българския щаб. Атанас Илиев смята, че отборът е показал голямо себераздаване и е стоял добре на терена. Андриан Краев пък заяви, че "този път имахме ясен план за играта", оставяйки впечатление, че не е имало такъв в минали двубои.

Детински грешки: България трябва да намери къде се крие генералният проблем

Все пак и Илиев, и Краев, пък и временният селекционер Атанас Рибарски се обединиха около това, че се допускат фрапантни грешки. Такива се допуснаха при втория и третия гол на Исландия, както и в завършващата фаза, където България профука добри атаки с лоши решения. Самият Краев призна, че вече му е омръзнало да се губи по толкова елементарен начин, като отбеляза, че трябва да се намери какъв е генералният проблем.

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"Видях голямо себераздаване в това трудно време. Ситуациите, които изпуснахме, ни попречиха да отбележим гол. Трябва да подобрим контрола над топката, да сме по-сигурни в завършващата фаза и да отправяме повече удари. Наистина стояхме добре днес, но допуснахме фрапантни грешки", каза Атанас Илиев.

А Андриан Краев добави: "Този път излязохме с ясен план за играта. Допуснахме леки голове, обърка се всичко. Трябва да намерим къде се крие генералният проблем. Губим детски, с фрапантни грешки. Никой не се е пестил, всеки се сби, но в тези тънки детайли трябва да покажем да сме по-зрели."

"Тези грешки не отиват на нивото на футболистите ни"

Атанас Рибарски пък заяви следното: "Тежка загуба. Видях желание и амбиция и до един момент се получаваше, но първият гол ни пречупи и ни накара да бъдем припряни. Лесно ни преодоляваха по фланговете, но го коригирахме на полувремето. Имаше някакво подобрение, но минимално. Започнахме по детски загуби на топката без натиск, но вторият и третият гол не отиват на нивото на футболистите, защото продължавам да твърдя, че те имат качества."

"Адмирации за поведението на Илия, но трябва да го видим и от останалите"

"Задълбочават се кадровите проблеми, защото няма да можем да използваме някои играчи срещу Люксембург. Нямаме време, утре пътуваме и да си заравяме главата в пясъка, проблемите няма да се решат сами. Илия днес не трябваше да вземе участие, но сам изяви желание да играе. Адмирации за такъв тип поведение, но трябва да го видим и от останалите. В националния отбор най-големият проблем е времето. За няколко дни не могат да се изградят връзки", добави още Рибарски.

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