Хамилтън предупреди Ферари за сблъсъка с Верстапен

Люис Хамилтън и Макс Верстапен отново ще бъдат един до друг на първа редица във Формула 1 - нещо, което не се е случвало от Гран при на Унгария през юли 2023 година. Нидерландецът спечели квалификацията на "Сепанг", а седемкратният световен шампион изведе Ферари до второто място с обиколка, която сам определи като вероятно най-добрата си през сезона. Преди старта обаче Хамилтън призна, че скоростта на Ред Бул може да превърне очаквания дуел в трудна задача за Ферари.

Хамилтън vs Верстапен: Битка, каквато може и да няма

Верстапен взе първия полпозишън за Ред Бул през сезона, след като изпревари Хамилтън с 0,298 секунди. Това беше 49-и полпозишън в кариерата му и първи след финала на миналия сезон в Абу Даби. До Хамилтън на втора редица ще бъдат лидерът в шампионата Кими Антонели и другият пилот на Ферари Шарл Льоклер. Британецът обаче не скри притеснението си от състезателното темпо на Верстапен.

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Хамилтън не мисли да гони Макс на всяка цена

"Мисля, че той като цяло има скоростта да се откъсне. Но ако нещата са различни, когато започне състезанието, успеем да останем с него и сме в битката, това ще бъде страхотно. Мога само да дам всичко от себе си", заяви Хамилтън пред Sky Sports.

Основният проблем за Ферари е скоростта на правите. Според Хамилтън болидът му компенсира в някои от завоите, но губи сериозно спрямо Ред Бул на правите участъци. Това може да се окаже особено важно на "Сепанг", където високите температури и абразивният асфалт поставят гумите под огромно натоварване. "Трябва да караме собственото си състезание и да не натискаме прекалено много само за да останем с тях", обясни още седемкратният световен шампион.

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