Спорт:

Легенди на Левски: "Дано новият треньор промени нещо, не ни трябва чужденец за националния отбор"

03 октомври 2026, 15:27 часа 673 прочитания 0 коментара

Днес, на 3 октомври, легендите на Левски играха благотворителен мач срещу лекари. Сред големите "сини" имена, които взеха участие в събитието бяха Станислав Ангелов и Емил Велев. Те говориха пред медиите след края на срещата, като освен за самия мач, споделиха мнението си и за националния отбор на България. Ангелов изрази надежди нещо да се промени под ръководството на бъдещия нов наставник. А Велев заяви, че според него не трябва следващият национален селекционер да бъде чужденец.

Станислав Ангелов: "Дано новият треньор донесе някакви промени"

Ето какво каза Станислав Ангелов: "Много е важно те да се чувстват част от спортния свят, а ние от техния. Нещата са свързани – ние имаме нужда от доктори, а те от спорт. Бях забравил, че довечера има мач. Дано новият треньор донесе някакви промени. Не толкова, че треньорът е бил виновен, но се получава свежест в отборите и се повдига настроението. Лека-полека да излизаме от ситуацията, в която се намираме. Имаме нужда от време на време някой да ни събира. Всеки си е хванал живота и не се сещаме да се съберем. Тренираме си. Имаме 400-500 деца. Развиваме базата и се опитваме да правим нещо за тези деца, за да ги държим на стадионите".

Още: Георги Костадинов разкри кога се завръща Акрам Бурас, изпрати послание и към националите

Станислав Ангелов

"Не мисля, че трябва чужд треньор да е на националния отбор"

От своя страна Емил Велев сподели следното: "Да се надяваме, че националите ще покажат по-добро лице от предишните два мача. Трябва да подходят по-сериозно, все пак представляват България. Трябва да са агресивни и да дадат повече от това, което видяхме за тези два мача. Сменихме поредния треньор. Не знам сега кой ще бъде. Не мисля, че трябва чужд треньор да е на националния отбор. Левски е силен. Играе в Европа, шампион е. Това се иска от Левски. Прогнозата ми е пак да сме шампиони. Не мисля, че Левски ще има проблем, като гледам конкурентите".

Още: Контузен се връща за Левски, Веласкес ще трябва да почака за друг ас

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Национален отбор по футбол Левски Емил Велев Станислав Ангелов
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес