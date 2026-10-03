Легенди на Левски: "Дано новият треньор промени нещо, не ни трябва чужденец за националния отбор"

Днес, на 3 октомври, легендите на Левски играха благотворителен мач срещу лекари. Сред големите "сини" имена, които взеха участие в събитието бяха Станислав Ангелов и Емил Велев. Те говориха пред медиите след края на срещата, като освен за самия мач, споделиха мнението си и за националния отбор на България. Ангелов изрази надежди нещо да се промени под ръководството на бъдещия нов наставник. А Велев заяви, че според него не трябва следващият национален селекционер да бъде чужденец.

Станислав Ангелов: "Дано новият треньор донесе някакви промени"

Ето какво каза Станислав Ангелов: "Много е важно те да се чувстват част от спортния свят, а ние от техния. Нещата са свързани – ние имаме нужда от доктори, а те от спорт. Бях забравил, че довечера има мач. Дано новият треньор донесе някакви промени. Не толкова, че треньорът е бил виновен, но се получава свежест в отборите и се повдига настроението. Лека-полека да излизаме от ситуацията, в която се намираме. Имаме нужда от време на време някой да ни събира. Всеки си е хванал живота и не се сещаме да се съберем. Тренираме си. Имаме 400-500 деца. Развиваме базата и се опитваме да правим нещо за тези деца, за да ги държим на стадионите".

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"Не мисля, че трябва чужд треньор да е на националния отбор"

От своя страна Емил Велев сподели следното: "Да се надяваме, че националите ще покажат по-добро лице от предишните два мача. Трябва да подходят по-сериозно, все пак представляват България. Трябва да са агресивни и да дадат повече от това, което видяхме за тези два мача. Сменихме поредния треньор. Не знам сега кой ще бъде. Не мисля, че трябва чужд треньор да е на националния отбор. Левски е силен. Играе в Европа, шампион е. Това се иска от Левски. Прогнозата ми е пак да сме шампиони. Не мисля, че Левски ще има проблем, като гледам конкурентите".

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