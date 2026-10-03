Руснаците настъпват срещу Австрия: ИИ разкодира ключово военно съобщение от времето на Наполеон

Инженер използва изкуствен интелект, за да разшифрова военен код от епохата на Наполеон, останал неразгадан повече от два века. Писмото е написано по нареждане на Наполеон Бонапарт. Документът не е съставен лично от него. Той произхожда от щаба на вицекраля на Италия Йожен дьо Боарне и представлява шифровано военно сведение, изпратено до френския генерал Огюст дьо Мармон по заповед на Наполеон.

Снимка: Getty Images

Инженерът Картър Чърч от компанията за киберсигурност SentinelOne съобщи в социалните мрежи, че моделът GPT-6 Astra на OpenAI е разшифровал криптираното писмо от 1809 г. По думите на Чърч моделът е разчел изображението и е разбил шифъра за около 6 часа, пише "Euronews". "Astra раздели изображението с размер 1202 на 1836 пиксела на редове, разчете знаците, определи кои от 175-те ръчно изписани символа всъщност са един и същ знак, изписан по различен начин, и едва след това започна да разбива шифъра", написа той в публикация в своя блог.

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През десетилетията няколко изследователи са опитвали да възстановят съдържанието на документа, но никой не е публикувал пълно разшифроване. Astra е извършил целия процес - от разчитането на изображението и анализа на хомофонния заместващ шифър до писането на код и съпоставянето на резултатите с исторически документи.

Какво гласи разшифрованото писмо

Разчетеният текст разкрива разположението на баварски, полски и френски войски. През 1809 г. Европа се приближава към нова война. Австрия се подготвя за сблъсък с Франция, докато значителна част от френските сили остават ангажирани в Испания. Мармон, който командва френските войски в Далмация, рискува да бъде изолиран при австрийско нападение.

На 16 март Наполеон нарежда на Йожен да информира Мармон за разположението на основните френски и съюзнически сили, като изрично посочва съобщението да бъде "написано с шифър" и пренесено от надежден офицер.

Napoleon’s secret code deciphered after 217 years using AI to read emperor’s mysterious letter https://t.co/DaLKmqVxnB



After more than 200 years, a coded letter written by petite, problematic Napoleon Bonaparte has been deciphered. — 2026 Mets are trash 🗑️🗑️🗑️ (@NYMetsfan11279) October 3, 2026

"Руснаците настъпват срещу Австрия, а армията във Фриули днес наброява 80 000 души", се казва в документа. "Добавете корпуса в Далмация, без да броим резервите, които се организират навсякъде в тила, и ще видите, че Австрия ще бъде атакувана едновременно от всички страни. Следователно тя бърза към своята гибел. Когато получите заповед да настъпите, не трябва да позволявате да бъдете сплашени от няколко войници или от сборище от тълпа."

Използвайки разшифрованите данни за числеността на войските, званията на офицерите и разположението на подразделенията, Чърч датира документа към края на март 1809 г. - около две седмици преди австрийските сили да започнат настъплението си.

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На 18 септември той публикува пълния си изследователски архив, включително транскрипцията, таблиците с шифъра и програмните скриптове, позволяващи резултатът да бъде възпроизведен. По думите на Чърч базираният в Токио изследовател Сатоши Томокийо, който поддържа проекта Cryptiana, е прегледал решението и е отбелязал записа като "разгадан", предава БГНЕС.