Хърватският премиер: Сърбия има шопинг мания за оръжия

Хърватия следи отблизо невероятния процес на въоръжаване на Сърбия, който изглежда почти като „мания за пазаруване“, заяви премиерът Андрей Пленкович, подчертавайки, че Загреб развива въоръжените си сили само като средство за възпиране, предаде хърватската медия "Индекс". Пленкович беше домакин на баварския премиер Маркус Зьодер, а на пресконференция коментира по-ранно изявление на хърватския министър на отбраната Иван Анушич, който говори за агресивната и враждебна реторика на Сърбия, която все повече се въоръжава.

Хърватският министър-председател подчерта в Банските двори, че Хърватия „следи много внимателно“ ситуацията в Сърбия и че това е било тема и на Съветите по отбрана и национална сигурност.

Става въпрос за „невероятен процес на въоръжаване, почти „шопинг мания“ във всички части на света“, каза Пленкович и добави, че всички съседни на Сърбия страни трябва да се запитат защо Сърбия се въоръжава толкова много.

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Той заяви, че Хърватия, като член на ЕС и НАТО, се грижи за сигурността си и е утроила бюджета си за отбрана през последните десет години, но че способностите, които развива, „не са заплаха за никого“, а са възпиращ фактор за предотвратяване на повторение на агресията от 90-те години на миналия век. Хърватия „обсъжда с всички свои партньори“, които са запознати със ситуацията, въпроса за въоръжаването на Сърбия, заяви премиерът.

По-рано хърватският военен министър заяви на международна конференция на отбранителната индустрия в Задар, че Хърватия е наясно, че Сърбия интензивно въоръжава армията си с много сериозни атакуващи системи от 10 години и че не спира с реториката, „която имаше през 90-те години“, която доведе до кървави войни в Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина и Косово. ОЩЕ: Глас от Хърватия: Сърбия се въоръжава с нападателни оръжия