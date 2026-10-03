В групата на България: Естония взе важна победа над Люксембург

Естония постигна важна победа в групата на България в Лигата на нациите, след като надви Люксембург с 1:0 в двубой от третия кръг. Единственото попадение се оказа достатъчно за естонците да прибавят три точки към актива си и да направят сериозна крачка в битката в група C4. Резултатът е важен и за "лъвовете", които по същото време претърпяха тежко поражение с 0:3 при гостуването си на Исландия.

Естония пречупи Люксембург

Двубоят между Естония и Люксембург не предложи много попадения, но домакините успяха да вземат максимума и да запишат първата си победа в настоящото издание на турнира. Расмус Пеетсон вкара единствения гол в самото началон ма ча. Така Естония вече има пет точки след първите три кръга. Тимът започна кампанията с равенство 1:1 срещу Исландия, след което завърши 0:0 с България, преди да стигне до успеха срещу Люксембург.

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Люксембург от своя страна остава с три точки, спечелени именно срещу България. В първия кръг тимът победи "лъвовете" с 2:1, а след това загуби с 0:3 от Исландия. България има само една точка от девет възможни след пораженията от Люксембург и Исландия и нулевото равенство срещу Естония. Така тимът на Атанас Рибарски вече изостава от естонците с три точки.

Следващият двубой на България е на 6 октомври именно срещу Люксембург. Срещата придобива още по-голямо значение след резултатите от третия кръг, тъй като "лъвовете" ще търсят не само първата си победа в турнира, но и възможност да се върнат в битката в групата.

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