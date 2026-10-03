Кабинетът "Радев":

Историческото унижение за Тръмп на идващите избори за Конгреса се оформя все по-явно (ВИДЕО)

03 октомври 2026, 22:04 часа 906 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Историческото унижение за Тръмп на идващите избори за Конгреса се оформя все по-явно (ВИДЕО)

Унизителна загуба се очертава за водените от Доналд Тръмп републиканци дори в щати, в които традиционно Републиканската партия не може да бъде мръдната даже с топ. Това сочи нова социологическа анкета на The New York Times/Siena, която посочва какво ще стане в изборите за Камарата на представителите и Сената след малко повече от месец в общо 5 "републикански" щата, като фокусът е върху Сената.

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Уникалното е колко голяма разлика според това проучване са натрупали демократите в Тексас – 51% за техния кандидат спрямо 45% за републиканския. В Аляска я даже повече – 50% спрямо 43%. В Охайо е 49% на 46%, докато в Канзас е 45% на 45%. Само в Айова все още републиканците удържат на косъм – 48% на 47%. В анкетата са посочени отговори и за други кандидати, извън двете партии.

И докато това се случва, Тръмп не спира да повтаря как щял да даде по 5000 долара на всеки пълнолетен американски гражданин, ако републиканците опазят мнозинството си в Сената и Камарата на представителите. Той щял да го направи, защото републиканците се справяли отлично, а демократите никога не можели да го направят и ако те спечелят, щяло да има "икономическа депресия" като през 1929 година:

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Но унижението се оформя – неговият вицепрезидент Джей Ди Ванс беше засечен на предизборно събитие със следните викове от демонстрант, вероятно на демократите, който беше арестуван: "Благодаря Ви много, вицепрезидент Ванс, за високите цени на бензина. Благодаря Ви, че ни помогнахте да спечелим в Иран. Благодаря Ви много, Джей Ди - Вие сте страхотен вицепрезидент, защитник на педофили. Развълнуван съм за чека от 5000 долара – от президента Тръмп, след като пусна Досиетата "Епстийн" - ОЩЕ: Върховният съд на САЩ спря Тръмп в опита му да ограничи гласуването по пощата

А финансовият министър на Тръмп – Скот Бесент – не спира да говори наляво-надясно пред различни медии (в случая Axios) как САЩ изолират икономически Иран и следващата седмица Иран няма да има нито един изнесен вече в морето барел петрол, който да продава:

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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