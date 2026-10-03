Историческото унижение за Тръмп на идващите избори за Конгреса се оформя все по-явно (ВИДЕО)

Унизителна загуба се очертава за водените от Доналд Тръмп републиканци дори в щати, в които традиционно Републиканската партия не може да бъде мръдната даже с топ. Това сочи нова социологическа анкета на The New York Times/Siena, която посочва какво ще стане в изборите за Камарата на представителите и Сената след малко повече от месец в общо 5 "републикански" щата, като фокусът е върху Сената.
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Уникалното е колко голяма разлика според това проучване са натрупали демократите в Тексас – 51% за техния кандидат спрямо 45% за републиканския. В Аляска я даже повече – 50% спрямо 43%. В Охайо е 49% на 46%, докато в Канзас е 45% на 45%. Само в Айова все още републиканците удържат на косъм – 48% на 47%. В анкетата са посочени отговори и за други кандидати, извън двете партии.
BIG: New NYT/Siena polls show Democrats highly competitive in five traditionally Republican Senate states a month before the midterms.— Clash Report (@clashreport) October 3, 2026
Democrats lead by 7 points in Alaska, 6 in Texas and 3 in Ohio. Kansas is tied, while Republicans lead by 1 point in Iowa.
The polls point to… pic.twitter.com/yXJHrZgyqK
И докато това се случва, Тръмп не спира да повтаря как щял да даде по 5000 долара на всеки пълнолетен американски гражданин, ако републиканците опазят мнозинството си в Сената и Камарата на представителите. Той щял да го направи, защото републиканците се справяли отлично, а демократите никога не можели да го направят и ако те спечелят, щяло да има "икономическа депресия" като през 1929 година:
Trump:— Clash Report (@clashreport) October 3, 2026
If Republicans win the House of Representatives and the Senate, I’m going to give all adult citizens in the United States of America, $5,000. Republicans can do it, and Democrats can’t.pic.twitter.com/PpjxZ0EecJ
Но унижението се оформя – неговият вицепрезидент Джей Ди Ванс беше засечен на предизборно събитие със следните викове от демонстрант, вероятно на демократите, който беше арестуван: "Благодаря Ви много, вицепрезидент Ванс, за високите цени на бензина. Благодаря Ви, че ни помогнахте да спечелим в Иран. Благодаря Ви много, Джей Ди - Вие сте страхотен вицепрезидент, защитник на педофили. Развълнуван съм за чека от 5000 долара – от президента Тръмп, след като пусна Досиетата "Епстийн" - ОЩЕ: Върховният съд на САЩ спря Тръмп в опита му да ограничи гласуването по пощата
😂 A young Florida Democrat started with “thank you” — and somehow ended up at Epstein— NEXTA (@nexta_tv) October 3, 2026
Ben Braver, a 24-year-old Democrat running for the Florida House, delivered a heavily sarcastic message to Vice President JD Vance:
“Thank you so much, Vice President Vance, for the high gas… pic.twitter.com/ve4LjKrPDH
А финансовият министър на Тръмп – Скот Бесент – не спира да говори наляво-надясно пред различни медии (в случая Axios) как САЩ изолират икономически Иран и следващата седмица Иран няма да има нито един изнесен вече в морето барел петрол, който да продава:
Bessent on Iran:— Clash Report (@clashreport) October 3, 2026
For the first time in history, since they started pumping oil, they will have no oil on the water this week.
They will have no revenues. pic.twitter.com/PIrHwUCG4q