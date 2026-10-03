​Треньорът на Академик (Свищов): Винаги се боря за повече от това, което може отборът

Българските грандове заложиха на чужденци на поста, но в Първа и Втора лига напоследък нашумяха младите български треньори. Немалък брой от тях доказаха, че заслужават шанса, който им се даде, особено Хулио Веласкес, Иван Стоянов, Александър Александров, Тодор Симов и други. В графата "млади треньори" влиза и Цветомир Младенов, който от началото на годината води третодивизионния Академик (Свищов), но преди това натрупа опит с млади играчи, както и с работа във Втора и Първа лига.

39-годишният Младенов наследи от Кириакос Георгиу отбор, който бе в началото на класирането, но въпреки че наложи своите методи и избра своя състав, той не изпусна инерцията на "Студентите", като завърши първия си сезон начело на второ място, а в момента тимът е на върха отново. За да ни разкаже за амбициите на Академик, за вижданията си като треньор и повече за отбора, "Аctualno sport" разговаря с Младенов.

Какъв треньор е Цветомир Младенов? Иновативен или залагащ на старата школа? Какви методи използва, какви виждания има за играта на тима, който води?

- Принципно не обичам да говоря много за себе си. Така че оценка за себе си няма как да давам. Но мисля, че съм иновативен, с малко методи от старата школа. Вижданията на треньора, особено в Трета лига, са съобразени с нивото на играчите, с които разполага в тима си. Определено не съм привърженик на резултати от типа на 5-4, по-скоро харесвам 1-0. Не определям отборите, които съм водил, като дефанзивни или офанзивни, по-скоро като практично играещи. Настоящият ми отбор Академик Свищов мисля, че играе добре организиран и практичен футбол. Отдаваме голямо значение с играчите на организацията и дисциплината в играта ни.

Работил сте и с юноши, и с мъже. С кои работата беше по-лесна и с кои - по трудна. Защо?

- Не мисля, че има лесна работа. По-скоро е доста различна. Юношата трябва да го изградиш от нулата. Да си пример, да го насочваш в правилната посока, да се опиташ да го мотивираш и насърчаваш, защото в момента юношите са доста по-различни от преди. Лесно се отказват и губят мотивация. При мъжете е доста различно. Самият футболист вече е почти изграден, трябва само да се надгражда. Вече постоянно се търсят отборни резултати. Има и доста различни фактори, от които зависи работата ти с отбора, особено в България. Но като цяло работата с мъже е по-динамична.

Борил сте се за оцеляване, а също и за първото място. Кога Ви беше по-трудно?

- Трудно е постоянно, особено когато работиш с желание и си отдаден на това, което правиш. Обичам да имам цел в това, което правя. Винаги се боря за повече от това, което може отборът и трябва да се постигне.

Какви са амбициите на Академик през настоящия сезон? За какво се борите в Трета лига понастоящем?

- През настоящия сезон имаме амбиции да се представим на едно добро ниво. Нямаме поставена конкретна цел - първо място на всяка цена или някакви болни амбиции. Това не ми е поставено на мен или на отбора като цел и задача. Ние, като отбор и клуб, си вървим по ясна изградена линия. Изграждане на игрови стил, организация в клуба, вкарване постепенно на млади състезатели. И най-важното - отношение и примерно поведение в отбора и клуба. Иска ми се това да е ясно за всички. Желанието ни е да радваме нашите привърженици с добра игра и победи. Надявам се, че ще продължим да го правим.

В отбора имате играчи от 16 до 29 години. Трудно ли е да работите с толкова различни възрасти, или напротив - дава Ви повече опции?

- Имаме и още двама по-опитни. В Трета лига определено има футболисти от всякакви възрасти. Нашият отбор е съвкупност от младост и опит. В сравнение с другите отбори от групата сме млад отбор. Не мисля, че е трудно да се работи с различни възрасти. По-скоро има различие във вижданията на по-младите. Надявам се да им покажем правилния футболен път. Аз нямам проблем на каква възраст са футболистите ми. Отношението ми е едно и също, не ги деля. Така че опциите са ми едни и същи.

Какво не достигна на тима за класиране във Втора лига през миналия сезон? Бяхте много близо.

- Сложен въпрос. Първо, не знам дали щяхме да играем във Втора лига, дори да бяхме станали първи. За мен, за да направи крачката един клуб за професионален футбол от Трета лига, трябва да има финансова стабилност, добра вътрешна организация. Отбор, който е основа за Втора лига, а не да се сменя отборът при влизане. Също така стадион, който да отговаря на изискванията, лицензирани треньори и още доста неща.

Ако това го няма, не виждам дали има смисъл да се влиза и веднага да се изпада. Трябва да си подредиш къщичката, както се казва, и след това да мислиш за нещо подобно. Тези неща постепенно се случват в Академик Свищов, но може би трябва още малко време. Спортно-технически аз поех отбора на полусезона. Но без 6 основни футболисти, четири от които си тръгват, а не съм наясно поради какви причини. Капитанът на отбора - Борислав Марков, поради операция на коляното. И Алекс Чакъров, който премина във Втора лига. Това са половин отбор титуляри, което е много за един отбор на полусезона.

Въпреки това се опитахме да сме конкурентноспособни на другите отбори с играчите, които привлякохме. Всеки, който се занимава с футбол, знае колко трудно се взимат футболисти през зимата. Мисля си обаче, че се справихме добре. Чисто футболно не бяхме надиграни в нито един от мачовете. Но и това не ни достигна да се преборим за първото място. Трябваше ни още малко енергия в средата на терена. И тази енергия идваше от Алекс Чакъров. С него щяхме да изглеждаме по-добре и да се преборим.

С каква база разполага Академик? Има ли всичко нужно, за да се мисли само за футбол от страна на играчи и треньори?

- Академик (Свищов) разполага с много добра база за Трета лига. Терените са отлични. Организацията също е на ниво. GPS система, veo камери, физиотерапевт, екипировка, домакини, хотелска част, помощник и треньор на вратарите, кондиционен треньор - всичко това го има в клуба. Не са много отборите, които имат всички тези неща в нашата група. Така че се мисли само за футбол. Финансово също всичко е наред. Надявам се скоро да се направи и следващата крачка, а именно да се помисли за професионален футбол. Самият град и феновете го заслужават.