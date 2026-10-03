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Историческо унижение за Хърватия: Англия я разби със 7:0 насред Риека

03 октомври 2026, 21:08 часа 921 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Историческо унижение за Хърватия: Англия я разби със 7:0 насред Риека

Англия изигра най-впечатляващия си мач, откакто Томас Тухел пое отбора, и нанесе исторически удар на Хърватия. "Трите лъва" спечелиха със смайващото 7:0 гостуването си в Риека в Лигата на нациите, като още до почивката водеха с четири попадения. Никога досега хърватският национален отбор не беше губил футболен мач с подобна разлика. Хари Кейн и Букайо Сака отбелязаха по два гола, а Джуд Белингам дирижираше представянето на англичаните.

Англия реши всичко още до почивката

Още от първите минути тимът на Тухел наложи агресивна преса и принуди домакините да допускат грешки при изнасянето на топката. Първата беше наказана в осмата минута. Йошко Гвардиол сбърка, Англия бързо организира атаката си, а Белингам изведе Кейн, който откри резултата. В 21-вата минута самият Белингам направи 2:0 след подаване на Антъни Гордън. Хърватия практически не успяваше да излезе от собствената си половина, докато англичаните продължаваха да създават положение след положение.

В 39-ата минута Гордън получи отлично центриране от Джарел Куанса и отбеляза третото попадение. Точно преди почивката дойде и четвъртият удар. Белингам финтира Лука Модрич и намери непокрития Сака, който не остави шанс на Доминик Ливакович.

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Хари Кейн

Кейн стигна до гол №89, Хърватия рухна напълно

Славен Билич направи тройна смяна още на почивката, но и това не успя да спре английската машина. В 53-ата минута Елиът Андерсън намери Кейн на далечната греда и капитанът реализира второто си попадение в двубоя. Това беше неговият 89-и гол с екипа на Англия, с което продължи да увеличава собствения си рекорд за националния отбор.

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Хърватия окончателно рухна в 68-ата минута. Йосип Станишич допусна груба грешка в наказателното поле, Сака комбинира с Кейн и отбеляза втория си гол за 6:0. Точка на историческата вечер постави влезлият като резерва Морган Роджърс, който се възползва от великолепно дълго подаване на Белингам и оформи крайното 7:0.

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Англия отбор Хърватия отбор Лига на нациите
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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