Нов удар за България: Исландия разби "лъвовете", само 1 точка от 9 възможни

Националният отбор по футбол на България продължава да затъва в Лигата на нациите. "Лъвовете" загубиха с 0:3 гостуването си на Исландия в Рейкявик и вече са без победа след първите три кръга в група C4. Два гола на Ори Оскарсон и късно попадение на Микаел Егил Елертсон донесоха категоричния успех на домакините, а България остава само с една точка от възможни девет след първите три мача. Това беше и второ поражение за националите след равенството с Естония и загубата от Люксембург на старта.

Треньорската смяна не даде импулс: Исландия тотално надигра България

Дебютът на временния селекционер Атанас Рибарски не донесе желания импулс. България имаше своите възможности през първата част, но домакините създаваха по-сериозните опасности. Даниел Наумов трябваше да се намесва след удар на Андри Балдурсон, докато Атанас Илиев пропусна добра възможност от центъра на наказателното поле.

Исландия стигна до заслужения първи гол в 37-ата минута. Хакон Харалдсон пусна отличен пас в коридор, Исак Йоханесон хитро пропусна топката, а капитанът Ори Оскарсон завърши атаката за 1:0. България можеше да отговори непосредствено преди почивката. Георги Русев се възползва от грешка на Арон Гунарсон, но стреля във вратаря Хакон Валдимарсон. След последвалия корнер Атанас Илиев също не успя да преодолее исландския страж.

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След почивката домакините продължиха да бъдат по-опасният отбор. Оскарсон първо направи сериозен пропуск от непосредствена близост, но малко след час игра поправи грешката си. Харалдсон отново разсече българската защита с вертикален пас, Микаел Андерсон продължи към наказателното поле и Оскарсон отблизо реализира втория си гол - 2:0.

Наумов спаси дузпа, но Исландия стигна до класика

България трудно създаваше положения за обрат. Марин Петков отправи един от малкото точни удари към исландската врата в 77-ата минута, но Валдимарсон спаси без затруднения. В заключителните минути резултатът можеше да стане още по-тежък. След игра с ръка на Атанас Илиев Исландия получи дузпа, но Наумов спаси изпълнението на Оскарсон и не позволи на нападателя да оформи хеттрик.

Това обаче не предотврати третия гол. В 90-ата минута Микаел Егил Елертсон оформи крайното 3:0 и сложи точка на тежката вечер за България. След първите три срещи "лъвовете" имат една точка от девет възможни - загуба с 1:2 от Люксембург, 0:0 срещу Естония и поражението с 0:3 в Рейкявик. Исландия пък продължи силния си старт след равенството 1:1 с Естония и победата с 3:0 над Люксембург.

Следващото изпитание за България е още на 6 октомври - гостуване на Люксембург.

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