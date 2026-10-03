Няма кой да спре Испания! Световният шампион удължи впечатляващата си серия на 41 мача

Испания продължава впечатляващата си серия без поражение. Световният и европейски шампион победи Чехия с 3:1 на "Нуево Карлос Тартиере" в Овиедо и вече няма загуба в 41 поредни срещи. Ламин Ямал даде отлично начало на "Ла Фурия Роха", Родри удвои преднината още преди почивката, а Микел Мерино сложи точка на спора в края. Така испанците продължават с пълен актив от девет точки в група А3 на Лигата на нациите.

Ямал даде началото срещу Чехия, Испания реши мача още преди почивката

На домакините бяха необходими само шест минути, за да поведат. Дани Олмо намери Ламин Ямал, който стреля великолепно от границата на наказателното поле и прати топката в горния десен ъгъл за 1:0. Испания продължи да контролира срещата и стигна до второ попадение десет минути преди почивката. Удар на Ямал беше блокиран, но топката попадна в Родри, който реагира бързо и при добавката удвои аванса на световните шампиони.

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Чехия все пак успя да върне интригата през второто полувреме. В 69-ата минута Адам Хложек изведе Иржи Слама отдясно в наказателното поле, а той преодоля Давид Рая с удар към далечния ъгъл за 2:1.

Чехия повярва, но Испания сложи точка в края

Надеждите на гостите за изравняване получиха сериозен удар в 85-ата минута. Капитанът Ладислав Крейчи извърши нарушение, получи втори жълт картон и остави Чехия с човек по-малко. Испания се възползва четири минути по-късно. Виктор Муньос проби в наказателното поле и стреля, Антонин Кински спаси първоначалния удар, но при добавката Микел Мерино оформи крайното 3:1.

По този начин испанците продължиха безгрешния си старт в турнира и вече имат девет точки след първите три кръга. Чехия остава на противоположния полюс - без спечелена точка.

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