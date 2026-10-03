Как ще се появи наследник на Путин, за да "спаси" Русия: Христо Грозев очерта няколко сценария (ВИДЕО)

Ако изобщо има бунт на олигарси срещу руския диктатор Владимир Путин, какъв би бил неговият наследник? Отговор на този въпрос (и не само) даде българският журналист Христо Грозев в поредния си разговор с украинското издание UA News. Грозев беше категоричен – ако изобщо противници на Путин искат да вземат властта, то те би следвало да търсят човек, който поне в някаква степен се разбира със Запада, за да може Русия да се надява пак да бъде приета в цивилизования свят (бел. ред. - а не да продължава по пътя на суровинен придатък на Китай).

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Как би бил формиран такъв съперник-наследник на Путин? Според Грозев, сценарият би могъл да е да се предизвикат вътрешни кризи, при които един човек извън Путин да изпъква с действия и решения как да бъдат овладени. С други думи, да се изгради на един човек ореол на герой. Само че българският журналист не вярва, че това е много вероятно. Обаче той определя като много опасен (и по-вероятен) сценарий, при който фракцията в руските силови служби, която подкрепя войната в Украйна, да излъчи кандидат за наследник на Путин. Ако това се случи, Грозев счита, че минимум едно десетилетие Русия ще е огромна опасност за Европа и Запада, като ще бъде още по-изолирана в международен аспект.

Христо Грозев дори не изключи руските олигарси да се разберат и да проведат "свободен избор" за наследник на Путин, който открито да предложи програма, с която да сложи край на войната в Украйна и да наложи нови големи данъци на олигарсите в Русия – обаче не 100%, а 50%, да кажем.

Българският журналист обаче не отписва Путин – и счита, че той може да направи нещо, което е правил и преди. Какво – хора от негово име, зад кулисите, да се договорят със Запада за вариант на бъдеще, който руският диктатор публично да одобри в момент, в който се убеди, че няма друг изход и няма друг начин да постигне нещо по-добро за себе си.

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Недоволството в Русия

Грозев е категоричен, че настроенията сред руските олигархични кръгове, че Путин е развалил и провалил Русия с инвазията в Украйна, се засилват. И напомня, че Путин дойде на власт заради олигарсите в Русия, така че не може да се подценява да бъде свален по същия начин. Не забравяйте, че има много хора в Русия, които са миниобрази на Путин – бивши представители на силовите служби в Руската федерация, които са натрупали богатство. Точно техният живот Путин прави труден, защото му трябват пари и ресурси за войната в Украйна. Затова и от този кръг хора може да тръгне инициатива за наследник на Путин без руският диктатор да го е посочил, смята Грозев, без да казва, че така ще се случи обезателно – ОЩЕ: Путин "подкани" и руски олигарси са почнали да "даряват" за военна победа на Русия в Украйна

Reuters вече съобщи, че руските олигарси "дарили" на руския бюджет след изрична подкана от Путин 471 милиарда рубли или над 5,6 милиарда долара. Това покрива над 1% от разходите на Русия.

По въпроса със стратегията за война на изтощение, на която Путин сега залага в Украйна, Христо Грозев вярва, че Русия не може да продължава още дълго в сегашното темпо. Може обаче войната да постихне и да се стигне до ситуация, в която фронтът се променя за по-дълъг период от време с плюс-минус 100 метра. И тогава Путин ще трябва да обяснява защо бяха всичките жертви досега – а това ще руши имиджът му и ще почнат да надделяват тези кръгове в Кремъл, които не искат война безкрай (в Украйна), посочи българският журналист.

Същевременно Грозев заяви изрично, че негови и на The Insider източници в Кремъл са разказвали миналата година, че Путин иска война със Запада и в началото на войната с Украйна рискът той да употреби ядрено оръжие е бил по-висок. Считам, че сега рискът е по-малък, заяви българският журналист и даде отговор защо: "Много повече хора от силовите кръгове в Русия се увериха, че не всичко с мозъка и здравето на Путин е наред". Затова и те не искат да рискуват Путин да си изпълни ядрените заплахи, добави Грозев. Ако Путин опита, той знае, че може да е физическият му край, каза още българският журналист.

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