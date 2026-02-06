Как да се грижим за късметлийското растение, за да донесе пари в дома ни

Китайското парично растение (Pilea peperomioides) получава името си заради дисковидните си листа, които приличат на наситенозелени монети. Обмисляте да добавите това необичайно растение към колекцията си? Ето какво искат да знаете любителите на зелените растения, за да го поддържате здраво и щастливо като стайно растение.

Pilea peperomioides или „китайско парично растение“

Произхождащо от скалисти райони на южен Китай, растението Pilea peperomioides е известно и с различни други имена, включително палачинково растение, монетно растение и дори растение НЛО, заради кръглите си листа.

Според Лесли Ф. Халек, сертифициран професионален градинар, автор на „Градинарство под осветление“, „Отглеждане на растения“ и „Малки растения“ , и преподавател по градинарство в UCLA, „Много хора в сферата на растенията преминават към използване на монетно растение като по-културно приемливо общо наименование за Pilea peperomioides. “

Хората избират това растение заради любопитните му кръгли листа, а във фън шуй се смята и за растение, което носи късмет и привлича богатство.

Пилея пеперомиоидес е сравнително често срещано растение, което би трябвало да можете да намерите в местния магазин за растения или разсадник.

Засаждане и отглеждане на Пилея пеперомиоидес

Отглеждането на Pilea peperomioides на закрито е лесно, стига да го поставите в зона от дома си, където получава достатъчно ярка, индиректна светлина , но няма да бъде шокирано от студени течения от прозорци или вентилационни отвори.

„Най-важното нещо за успеха е да се осигури на растението правилната среда“, казва Джъстин Ханкок, градинар и ръководител на маркетинга на марката в Costa Farms . „Светлината е ключова, затова търсете място с достатъчно естествена или изкуствена светлина.“

Ако пространството ви не получава много слънчева светлина, използването на лампа за отглеждане също е вариант, но ще трябва да се уверите, че тя не претоварва растението ви. „Не е желателно да я поставяте твърде близо до лампа за отглеждане, която ще осигурява интензивна светлина и топлина“, казва Халек.

Грижа за растението

След като сте намерили слънчево място за вашето растение, ето как експертите препоръчват да се грижите за него, за да процъфтява.

Вода

Тези растения се справят най-добре с рядко поливане, така че изчакайте почвата да изсъхне, преди да им дадете още вода. „Монетовидните растения предпочитат малко повече кислород в кореновата зона и трябва да изсъхнат, преди да им дадете още едно обилно поливане“, обяснява Халек.

Вероятно можете да издържите по-дълги интервали между поливанията, отколкото си мислите, тъй като тези растения са издръжливи, устойчиви и действат по-скоро като сукуленти . Правилно напоеното растение ще бъде изправено с плоски, лъскави листа, казва Халек. „Винаги бих посъветвала да се използва малко по-малко вода, отколкото повече“, добавя тя.

Слънчева светлина

Тези растения предпочитат да бъдат поставени на светло място, но не получаващи пряка слънчева светлина през по-голямата част от деня, казва Ханкок.

С това казано, важно е да се гарантира, че това растение получава достатъчно лъчи. „Недостатъчната светлина води до бавен растеж с дълги междувъзлия – пространството между листата – което води до непривлекателно, дълго растение“, казва Ханкок.

И така, към какъв тип светлина трябва да се стремите? „Най-добра е сутрешната слънчева светлина и непряката следобедна слънчева светлина“, казва пред mbg Майкъл Кларк, експерт по градинарство и основател на Pulled . За живеещите в Северното полукълбо, поставянето на растението близо до прозорец с източно изложение ще бъде добър избор.

Почва

„Рохкавата, добре дренирана почва е най-добрата, за да се осигури правилно оттичане от кореновата зона и да се увеличи аерацията“, казва Кларк. Стандартна органична почва за саксии би трябвало да е подходяща, но Халек казва, че можете да добавите и кокосови влакна, перлит или малко отливки от червеи за допълнителна аерация.