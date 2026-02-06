Каква е причината листата на растението да пожълтяват

В повечето случаи, ако листата на растението ви пожълтяват, това е знак, че го поливате прекалено много или не го поливате достатъчно. Растенията се нуждаят от вода, за да оцелеят, и ако не получават достатъчно от нея, те ще окапят листата си, за да запазят запасите си.

Тези пожълтели листа са резултат от хлороза - състояние, при което листата не произвеждат достатъчно хлорофил, за да произведат естествения си зелен цвят. Някои пожълтели листа тук-там са напълно нормални, но ако ги забелязвате в голям брой, това може да е признак за по-сериозен проблем с грижата за растението. Ето пет възможни причини за пожълтелите листа на вашето растение и какво да направите с всяка една от тях:

Забелязали ли сте жълти листа на папратта си от богородичен косъм ? Вашият фикус Одри внезапно ли е получил златисти оттенъци?

Не получава достатъчно вода

Как изглежда:

Марая Грийн , основателката на Greene Piece, сравнява листата на растение, потопено под вода, с картофени чипсове: хрупкави, сочни и евентуално накъдрени по краищата. „Подводното растение ще ви каже кога е жадно, като листата му избледняват, накъдрят се или развиват няколко кафяви петна по краищата на листата“, добавя Хилтън Картър , дизайнер на растения и автор на „Диви интериори “ и „Диво у дома“ .

Какво да се направи по въпроса:

Най-доброто нещо, което можете да направите за растение, което не е напоено с вода, е – както се досещате – да добавите вода. Не забравяйте да поливате корените на растението напълно по време на всяко поливане, вместо да му давате по-малки порции по-често. И имайте предвид, че не искате да удавите растението си, затова направете тест за почвата преди всяко поливане: Забодете пръстите си в горните 5 см от почвата. Ако са напълно сухи на допир, е време за поливане.

Получава твърде много вода.

„Ако растението ви е преполито и няма подходящ дренаж, корените започват да се давят, което причинява пожълтяване и бързо окапване на листата“, казва треньорът по растенията и градски фермер Ник Кътсумпас .

Как изглежда:

Листата на преполито растение ще изглеждат кашави и може да увиснат. „Може също да видите мухъл или гъбични комари в почвата, защото те обичат излишната влага“, казва Кътсумпас.

Какво да се направи по въпроса:

По-трудно е да се коригира преполиването, отколкото недополиването. Ако растението ви е преполито, спрете да го поливате засега и се уверете, че саксията ви има дренажен отвор . (Ако няма, ще трябва сами да пробиете такъв или да я смените с такъв, който има; правилното оттичане е ключово!) Ако жълтите, кашави листа продължават да се развиват, е време да проверите растението си за кореново гниене . Извадете го от саксията му и опипайте корените. Ако са тъмни и кашави, растението може да е загинало.

Става твърде много светлина.

Силната слънчева светлина може да доведе до разграждане на хлорофила в листата, особено ако растението ви предпочита по-сенчести условия.

Как изглежда:

Изгорелите листа изглеждат хрупкави като тези, потопени под вода, и могат да имат и кафяви петна.

Какво да се направи по въпроса:

Ако растението ви е поставено директно на перваза на прозореца, преместете го по-навътре в стаята, за да получава по-малко светлина. Това е особено важно, ако имате прозорци с южно или западно изложение, тъй като те обикновено получават повече светлина от тези със северно и източно изложение.

Претърпява резки температурни промени.

Сухият, влажният, студеният или горещият въздух могат да повлияят на начина, по който растенията фотосинтезират и растат. „Вашите стайни растения могат да бъдат чувствителни към температурни промени, а продължителното излагане на студени течения от прозорци или близки климатици може да причини допълнителен стрес“, обяснява Кътсумпас.