“Финалът” за Лудогорец, бомба със закъснител в Левски и нож с две остриета за ЦСКА | Точно попадение (ВИДЕО)

Мач като финал - това предстои за Лудогорец в четвъртък вечер, когато посреща Ница в последния кръг от основната фаза на Лига Европа. Залогът е огромен: "орлите" се нуждаят от победа, за да влязат в плейофите за класиране в елиминационната фаза. В същото време другите два гранда - Левски и ЦСКА, са към края на своите подготовки за пролетния дял. При "сините" се заформя бомба със закъснител, а при "червените" - нож с две остриета... И тъкмо това са водещите теми в новия епизод на "Точно попадение"!

"Glory, Glory Man United" огласи студиото на "Точно попадение"

И тази седмица в студиото на Actualno.com и Sportlive.bg влязоха четиримата спортни журналисти Джем Юмеров, Бойко Димитров, Стефан Йорданов и Николай Илиев, но с разменени роли - Джем влезе като водещ заради победата на любимия му Манчестър Юнайтед над Арсенал, а заедно с Ники не пропуснаха да запеят "Glory, Glory, Man United" - за ужас на Стефан и Бойко, чиито любими тимове Ливърпул и Байерн Мюнхен допуснаха поражения.

От Лудогорец, ЦСКА и Левски до допинг скандала с Ивет Лалова и грозните сцени в борбата

Световният футбол обаче бе само малко отклонение от основната тема в сегмента "Асене, ВАР-ни" - български футбол, и процесите в него. От първата загуба на Пер-Матиас Хьогмо и ситуацията в Разград, през закъснялата реакция на ръководството на Левски да се подсили с нов нападател, до множеството промени в тима на ЦСКА и предизвикателството пред Христо Янев да направи плавен преход с новите попълнения, за да избегне това, което се случи в Ливърпул...

В следващия сегмент "Актуалното в спорта" спортните редактори дискутираха част от най-важните и интересни теми в спорта - допинг скандалът около Ивет Лалова, грозните сцени в борбата, Откритото първенство на Австралия по тенис, както и няколко значими спортни успехи на млади български таланти. Предаването предложи традиционните си сегменти - "Куриози и виртуози", футболната игра "Кой съм аз" и "В мишената", където се дават прогнози за футболни мачове.

Гледайте новия епизод във видеото по-долу, а всички епизоди на "Точно попадение" ще откриете тук!