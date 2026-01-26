"Футболният мед" на Цветомир Найденов "се кристализира яко": ЦСКА 1948 с престижна победа

ЦСКА 1948 постигна престижен успех с 2:1 над шампиона на Словакия Слован Братислава в контролна среща в Турция. Това е първи успех след шест проверки за тима от Бистрица. Кухаревич откри за словаците в 16-ата минута. В средата на полувремето Браян Собреро възстанови паритета, а до почивката Бернардо Коуто осъществи пълния обрат. В 88-ата минута в игра влезе 14-годишният вратар Лука Маркес, който дебютира за състава, воден от Иван Стоянов.

Словашкият тим откри резултата в 16-ата минута. Кухаревич бе изведен сам срещу Шейтанов и с плътен удар прати топката в мрежата. Само 5 минути по-късно ЦСКА 1948 изравни. Собреро проби и направи двойно подаване с Наско Илиев. Аржентинецът получи около точката за изпълнение на дузпи и направи 1:1.

В 39-ата минута обаче Илиев изведе Коуто в добра позиция и той даде аванс на българския тим. През второто полувреме Слован взе инициативата, но трудно достигаше до възможности пред Шейтанов. Така до промяна в резултата не стигна.

Сле срещата финансовият благодетел на "червените" Цветомир Найденов излезе с публикация в социалните мрежи в типичния си цветущ стил: "Бием си шампиона на Словакия с 14 годишен вратар, футболният ми мед кристализира яко… няма кво да стане", написа той. Преди дни бизнесменът написа друг емоционален пост във връзка с информация за интерес на борещ се за оцеляване в Бундеслигата към звезда на ЦСКА 1948 (подробности четете в линка).