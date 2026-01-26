Войната в Украйна:

Кандидат за титлата в Първа лига изпреварва Левски за подписа на Хуан Переа?

26 януари 2026, 12:13 часа 464 прочитания 0 коментара
Кандидат за титлата в Първа лига изпреварва Левски за подписа на Хуан Переа?

Отбор от родната Първа лига е напът да изпревари Левски за подписа на звездата на Локомотив Пловдив Хуан Переа. Става въпрос за състава на ЦСКА 1948, който е отправил официално запитване за евентуалното преминаване на 26-годишния колумбийски централен нападател в тима от Бистрица. Това разкри собственикът на „черно-белите“ Христо Крушарски пред колегите от „Спортал“.

ЦСКА 1948 иска Хуан Переа

Както е известно, от Левски искат да вземат Хуан Переа, който да бъде алтернатива на Мустафа Сангаре в предни позиции. Христо Крушарски обаче е обявил пред Наско Сираков, че ще се раздели с нападателя, но само срещу 750 хиляди евро. Тази сума е доста висока за столичния гранд като наскоро се появиха информации, че „сините“ са предложили на Локомотив около 250 000 евро плюс играчи, които не попадат в плановете на Хулио Веласкес.

ЦСКА 1948

Тимът от Бистрица гласи колумбиеца за заместник на Диало

Христо Крушарски отказа да коментира дали от Левски са предлагали пари и футболисти за Переа. По думите му „всеки спи зимен сън“. Собственикът на Локомотив Пловдив също така допълни: „Да, вярно е. Имаше запитване от ЦСКА 1948, но чакам оферта. Докато не я видя, на нищо не вярвам“.

В Бистрица Хуан Переа е гласен за заместник на голмайстора на ЦСКА 1948 Мамаду Диало. Към централния нападател има сериозен интерес от страна на германския Хайденхайм.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Два отбора от Серия А също се наредиха на опашката за Майкон

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Левски Локомотив Пловдив Христо Крушарски ФК ЦСКА 1948 Първа лига Хуан Переа
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес