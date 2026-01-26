Кандидат за титлата в Първа лига изпреварва Левски за подписа на Хуан Переа?

Отбор от родната Първа лига е напът да изпревари Левски за подписа на звездата на Локомотив Пловдив Хуан Переа. Става въпрос за състава на ЦСКА 1948, който е отправил официално запитване за евентуалното преминаване на 26-годишния колумбийски централен нападател в тима от Бистрица. Това разкри собственикът на „черно-белите“ Христо Крушарски пред колегите от „Спортал“.

ЦСКА 1948 иска Хуан Переа

Както е известно, от Левски искат да вземат Хуан Переа, който да бъде алтернатива на Мустафа Сангаре в предни позиции. Христо Крушарски обаче е обявил пред Наско Сираков, че ще се раздели с нападателя, но само срещу 750 хиляди евро. Тази сума е доста висока за столичния гранд като наскоро се появиха информации, че „сините“ са предложили на Локомотив около 250 000 евро плюс играчи, които не попадат в плановете на Хулио Веласкес.

Тимът от Бистрица гласи колумбиеца за заместник на Диало

Христо Крушарски отказа да коментира дали от Левски са предлагали пари и футболисти за Переа. По думите му „всеки спи зимен сън“. Собственикът на Локомотив Пловдив също така допълни: „Да, вярно е. Имаше запитване от ЦСКА 1948, но чакам оферта. Докато не я видя, на нищо не вярвам“.

В Бистрица Хуан Переа е гласен за заместник на голмайстора на ЦСКА 1948 Мамаду Диало. Към централния нападател има сериозен интерес от страна на германския Хайденхайм.

