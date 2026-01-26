Монтана удари кошмар на ЦСКА, победа за Арда и загуба за Септември

Монтана постигна минимален успех с 1:0 над кошмара на ЦСКА от европейските клубните турнири Сепси, който в момента се подвизава във второто ниво на румънския футбол. Това бе втора контрола за българския отбор на турска земя. Междувременно Арда Кърджали победи с 2:1 УФА в приятелски мач. Септември София от своя страна загуби с 1:2 от Ордабаси (Казахстан) в края на последната си контролна среща в Анталия.

Мачове от контроли на български отбори

През целия двубой възпитаниците на Акис Вавалис контролираха случващото се на терена, но не успяваха да стигнат до попадение, въпреки че имаха отлични възможности да сторят това. В 79-ата минута едно от новите попълнения на Монтана Ангелос Цингарас се разписа от дузпа, отсъдена за нарушение срещу него.

Това бе първи успех за Арда Кърджали по време на зимната подготовка в Турция. Първото полувреме беше равностойно, но в крайна сметка руският отбор успя първи да отбележи попадение. След почивката футболистите на Арда бяха по-активния отбор и се стигна до два гола във вратата на УФА. В 53-рата минута Бирсент Карагарен се разписа и възстанови равенството. Десет минути преди края на двубоя Серкан Юсеин се оказа на добра позиция и с точен удар изведе тима от Кърджали напред.

Септемврийци пък поведоха с гол на Фонтейн директно от корнер в 15-ата минута минута. Казахстанците изравниха в края на полувремето, а на почивката Матич смени целият състав без стража Георгиев. Срещата беше равностойна и през втората част, а силният вятър затрудни и двата отбора. Победното попадение за Ордабаси падна в последната минута на двубоя.

