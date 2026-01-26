Нов трус в родните щанги - президентът на федерацията временно се оттегли от поста си

Лайфстайл:

Нов трус в родните щанги. Стефан Ботев, който все още е вписаният от съда президент на Българската федерация по вдигане на тежести (БФВТ), обяви, че се оттегля временно от поста. Двукратният световен шампион и двукратен олимпийски бронзов медалист изпратил имейл до всички клубове, за да обяви новината. Причините за това негово решение са здравословни. Вчера Ботев бе в Дания на турнира по вдигане на тежести "Копенхаген къп", заедно с треньора Пламен Братойчев, в качеството си на съдия.

В негово отсъствие родната централа ще бъде управлявана от Управителния съвет и генералния секретар на федерацията. "В периода на моето отсъствие, възлагам управлението на текущата дейност, оперативното ръководство и управлението на процесите на Управителния съвет и на генералния секретар на федерацията", гласи краткото писмо на Ботев. В момента УС на БФВТ е този на Ботев, който (без двама души) е и новоизбраният на 15 декември. Генерален секретар при старото ръководство е Марин Милашки, който е избран и в новия УС.

Припомняме, че на 15 декември миналата година се проведое извънредно Общо събрание на БФВТ, на което се състояха избори за нов президент. Ботев загуби гласуването с 11:20 гласа срещу олимпийския шампион от Москва 1980 Асен Златев, който бе публично подкрепен от голямата звезда на щангите Карлос Насар. Златев призова за разбиране и да няма жалби, но желанието му не бе изпълнено. Часове по-късно три клуба, приближени до Ботев, обжалваха съдебно решенията на събранието и вписването на новия президент и на новоизбрания УС бе стопирано. 

Жалбите на "Христо Бъчваров" (Сливен), "Аполон" (Стара Загора) и ЦСКА допълнително усложняват обтегнатата ситуация в родните щанги. Процесите по този казус могат да продължат с години. До произнасянето на съда Стефан Ботев ще остане действащ президент, а новоизбраният ръководител на практика няма да може да взима никакви решения самостоятелно. Междувременно ситуацията подлага под риск бъдещето на Карлос Насар. Олимпийският, световен и европейски шампион публично подкрепи Златев и заяви, че ако има обжалвания на решението, ще размишлява отново за бъдещето си. Както е известно, в края на годината той обмисляше оферти да се състезава за друга държава. Сега това отново се случва, защото за Насар обжалванията представляват "разминавания в идеологиите."

