Веласкес с поглед към Суперкупата: Подготвени сме за всичко, което предстои! Искам да вкарваме повече

26 януари 2026, 22:18 часа 385 прочитания 0 коментара

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде обширно интервю пред клубната телевизия след зимния лагер на "сините" в Турция. Специалистът не скри задоволството си от тренировъчния процес и контролите в южната ни съседка, защото вижда развитие в начина на игра. Испанецът е уверен в подготвеността на възпитаниците си за всичко, което предстои. Веласкес все пак отбеляза, че му се иска столичният гранд да бележи повече.

Веласкес: Мачът за Суперкупата не е просто един мач

"Оценката е положителна. Отношението и начина, по който се вложиха момчетата в процеса, е невероятен. Във възходяща линия постепенно развивахме и научавахме модели с нашия начин на игра. Разбирането на футболистите беше на много високо ниво, феноменално. Ясно е, че е съвсем различно от миналата година. Подобрихме някои аспекти и отделни компоненти. Подготвени сме за всичко, което предстои. Тези седмици минаха доста бързо в процеса на работа. Остава още една контрола в София", започна Веласкес пред клубната телевизия на Левски.

Отборът показа ясни идеи в двете фази, с топка и без. Не мога да отлича дадена среща, но като цяло успяхме да вкараме някои нови неща в модела на игра. Създаваме много голови положения и сме активни в атака. Това, което ми се иска, е да бележим в повече от ситуациите. Това зависи от доста обстоятелства", отбеляза той.

"Око-Флекс идва от тренировъчен процес. Трябва да разбере какво представлява нашия отбор и какви са изискванията. Адаптацията му върви доста добре", категоричен е испанецът. 

"Институция като Левски има само една титла за 16 години. Трябва да дадем всичко, за да спечелим мача за Суперкупата и да донесем радост на публиката. Това не е само един мач. Трябва да влезем в него с желание и страст. Ще направим всичко, за да победим. Не е лесно да печелиш. Моят фокус е в нашия отбор, но винаги анализираме предстоящия съперник", завърши Хулио Веласкес.

