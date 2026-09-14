Голяма излагация на Лудогорец - предложи 3 млн. евро за играч с откупна клауза от 100 млн. евро

Ръководството на Лудогорец е отправило много амбициозна оферта за един от най-обещаващите таланти в световния футбол. Става въпрос за нападателя на бразилския Крузейро - Раян Лелис. Наскоро "лисиците" обвързаха 19-годишния футболист с договор до 2030 година. Опцията за откупуване от чуждестранни клубове била фиксирана на 100 милиона евро. Това се случи, след като Раян се представи много силно в турнир в началото на година.

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Лелис бързо бе повишен до първия отбор, като вече записа първи минути в първенството "Campeonato Mineiro". През декември 2025 година той записа и своя дебют в бразилската Серия А срещу Сантос. От Крузейро веднага осъзнаха възможността световните грандове да тръгнат по петите му и действаха бързо с новия договор. Откупната клауза от 100 милиона евро говори достатъчно са уменията на 19-годишния нападател. Именно по тази причина в бразилския клуб подходили с отказ към офертата на Лудогорец. Според информация на "Samuca TV", "орлите" пожелали да привлекат Раян в Разград това лято.

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В началото на миналата седмица те предложили да вземат 19-годишния нападател от втория тим на Крузейро под наем за една година срещу финансова компенсация. Условията включвали и опция за закупуване на стойност 3 милиона евро. Офертата на "орлите" не била разгледана сериозно, имайки предвид колосалната откупна клауза, която стои в договора на 19-годишния талант. Към Лелис имало интерес и от втородивизионния Аваи, който също го искал под наем, но този път отказът дошъл от самия играч. Споменава се, че нападателят е в полезрението и на Удинезе, но оферта от гранда от Серия А няма.

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Cruzeiro recusa oferta de clube europeu pelo atacante Rayan Lelishttps://t.co/Xo0UeJytmO — Central da Toca (@centraldatoca) September 13, 2026