Имал шесто чувство за изборите: Шефът на македонския парламент каза пада ли кабинетът на Мицкоски

"Няма да има предсрочни парламентарни избори", заяви председателят на парламента Африм Гаши по време на редовния си понеделничен брифинг с журналисти. Ръководителят на законодателния орган отхвърли възможността за предсрочно прекратяване на парламентарния мандат, въпреки честите политически напрежения и публичните изявления на опозиционните партии, предаде македонската медия "Вечер". Когато журналист го попита на какво се дължи тази твърда убеденост – предвид нажежената политическа реторика в страната, – Гаши отговори кратко и ясно, че тя е плод на дългогодишната му политическа интуиция.

Въпреки сътресенията и ежедневните партийни препирни, парламентарното ръководство поддържа тезата, че институциите остават съсредоточени върху редовния дневен ред и законодателството в обществен интерес, докато въпросът за изборите остава извън актуалния политически дневен ред.

Мицкоски заговори за предсрочен вот

Припомняме, че в края на август македонският премиер Християн Мицкоски заговори за предсрочни парламентарни избори, като каза, че ако опозицията ги иска ,ще има такива.

От албанската опизиционна партия ДСИ на Али Ахмети веднага отговориха, че искат такива.

"Правителството, с премиер Християн Мицкоски, подготвя сценарий за предсрочни парламентарни избори и изкуствено провокира междуетническо напрежение". Тези обвинения отправиха от опозиционната македонска партия СДСМ, предаде "Телевизия 24".

Според Андрей Жерновски сценарият е режисиран от сръбските и руските служби. "След провала на първоначалния сценарий с България, фокусът на правителството ще бъде пренасочен към междуетническите отношения с албанците", каза Жерновски. ОЩЕ: Сценарият с България се провалил: Македонска партия твърди, че руски и сръбски служби готвят междуетнически конфликт